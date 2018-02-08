美股閃崩真兇現形 VIX掛鈎基金闖禍

道指周一閃崩後埋單急插1175點，愈來愈多人認定，跟芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數（VIX，又稱恐慌指數）掛鈎的交易所買賣產品（ETP）是真兇，由於美股大幅波動，令這些ETP被迫進行大量期權交易，繼而加劇大市波幅。著名投資者伊坎（Carl Icahn）大罵這類槓桿產品遲早摧毀市場，這次VIX事件是個預警。不過，推出VIX指數的芝加哥期權交易所否認與跌市有關，而伊坎及不少市場人士都認為，今次波動並非全球股市快將再大跌的前奏。

伊坎在接受CNBC訪問時表示，市場上太多奇異的槓桿產品給一般投資者買賣，變成一個「吃了類固醇的賭場」，這些產品有如「斷層」，遲早觸發市場地震。他警告，一旦爆煲可能如1929年美國大蕭條的股災般嚴重。他又批評，投資者一窩蜂湧入指數基金，以為只升不跌，這種被動型投資風潮正變成一個泡沫。惟他說，目前未到市場爆破的時刻。

VIX周一急升逾一倍，前天曾進一步升穿50，是兩年半以來首次，但當天稍後已回落，昨天再跌25.7%，報22.27。

來源: 信報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)