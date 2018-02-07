歐股終結七連跌 主要股指全線高開

摘要：昨天經歷重創的歐洲股市今天全線高開。但此前歐股期貨開盤後大幅震盪，STOXX 50 股指期貨一度由漲逾 1% 轉為跌 1%，隨後再度轉漲。此前亞洲股市普遍高開低走，日韓股市、中國 A 股、港股均以收跌結束周三的交易。

昨天經歷重創的歐洲股市今天全線高開。

周三歐股開盤普遍上漲，歐洲 STOXX 600 指數高開 0.5%。英國富時 100 指數高開 0.8%。法國 CAC 40 指數高開 0.5%。西班牙 IBEX 指數高開 1.2%。德國 DAX 指數高開 0.7%。

歐洲 STOXX 600 指數終結了此前連續 7 個交易日的下跌：

此前，歐股期貨大幅震盪。開盤走高，幾大主要指數期貨均開漲 1% 左右。但上漲的勢頭並沒有持續多久，幾分鐘時間裡急轉直下，隨後又由跌轉漲。歐洲 Stoxx 50 指數期貨震盪幅度超過 2%。

前一交易日，歐股遭受重挫，收盤時富時泛歐績優 300 跌 2.37%，創 2017 年 8 月新低。德國 DAX 30 跌 2.32%。法國 CAC 40 跌 2.35%。英國富時 100 跌 2.64%，創 2017 年 4 月來新低。

反彈無力是今天全球股市的普遍特點。此前，亞洲股市也在普遍高開後表現出後力不足的現象。

周三亞太股市早盤反彈，日經 225 指數開盤漲 1.8% 後，漲幅一度擴大至 3%，韓國首爾綜指開盤也上漲漲 1.2%。但午後均出現回落，韓股大跌 2.3% 。

國內 A 股市場也呈現高開低走的大震盪走勢，上午滬指一度漲逾 1%，但最終收跌近 2%。

目前，美國三大股指期貨也都處於下跌狀態，跌幅都在 0.7% 左右。

『新聞來源／華爾街見聞』