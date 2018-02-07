屏東模組廠銀彈到 元晶取得12.5億元聯貸案資金

太陽能廠元晶 (6443-TW) 今 (7) 日宣布，由彰化銀行統籌主辦的五年期新台幣 12.5 億元聯貸案已正式簽約，該聯貸案資金將用於興建屏東太陽能模組廠廠房、購置土地及機器設備所用，該模組廠已近完工，預計於今年第 2 季投產，為營運與獲利添新動能。

元晶說明，此次聯貸案由彰化銀行擔任統籌主辦銀行，並與合作金庫銀行共同主辦，其他銀行團成員包括臺灣中小企銀、農業金庫、台中商銀、陽信銀行、安泰銀行、永豐銀行及中國信託銀行，共 9 家金融機構參與此聯貸案，聯貸金額為 12.5 億元。

元晶表示，聯貸案資金將用於屏東大模組廠，包括建置廠房、購置土地與機器設備等所需資金，該廠產能達 500MW(百萬瓦)，為目前全球最新、自動化程度最高的模組生產線，一條生產線就長達 217 公尺，可生產半切割 (half cut) 電池模組，每片約可增加 7 瓦至 10 瓦的輸出功率。

目前元晶屏東大模組廠已近完工，預計於今年第 2 季投產，第一階段產能規劃約 550MW 至 800MW，並視市場情況與需求決定開出的產能，2020 年將開出全產能，若產能順利開出，可望進行第 2 階段擴充，最終產能可望達 2GW(十億瓦)。

據了解，元晶屏東大模組廠初期以國內市場為主要出海口，預計 70% 的產能會將高效 PERC 電池加工製成模組；其餘 30% 產能則是透過海外子公司，以 OEM 方式外銷歐美、日本與東南亞市場。