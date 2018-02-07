【大行報告】申萬：水泥行業減産態勢將持續 薦中國建材(03323-HK)

申萬研究發表水泥行業研究報告指，盡管1月份華東熟料價格大幅下跌170元/噸，水泥價格下降幅度緩慢，考慮到淡季春節將臨近，目前水泥價格下跌了每噸50元。實際上，江蘇浙江福建等省份有春節期間的減産計劃，該行認為水泥2月份的下跌幅度十分有限。目前全國高标水泥價格為每噸420元，華東高标水泥價格為每噸469元，同比24.5%和42%的上漲幅度。16和17年的供給側改革後的價格趨勢，一季度的水泥價格和毛利基本是當年的低點，認為目前的水泥價格為全年的水泥價格上漲打好了基礎。

該行稱，在4萬億計劃的刺激下，水泥行業利潤在2011年達到高峰，當年840億元的利潤，之後逐漸降低到2015年的330億元，在水泥供給側改革和需求複蘇的2016年之後，行業利潤在2017年恢複到了870億元。預期2018年行業利潤將達到1100億元。與08-11年的水泥超級周期不同，此輪周期已經沒有了産能增加，該行認為今年水泥價格會由于行業協同整合的因素繼續保持在高位。

申萬跟蹤發現，水泥制造商的地産需求訂單超于預期。廣東、陝西等多個區域的房企拿地增速大幅上行。預期16-17年的房企拿地會在今年支撐新開工保持5-8%區間的增速。水泥需求會在今年三四月份保持上行。水泥行業很大程度上依賴于供應監管，如“錯峰生産計劃”，預計減産計劃將持續三年。由于政府部門正逐漸把監管重點從控制産量轉向淘汰落後産能，行業專家認為明年將會實施更加嚴格的監管政策。政府對水泥産量的大力監管預示着在未來的兩年内，水泥行業將不會有新的産能增加，申萬認為水泥的價格將長期保持在高位。水泥行業龍頭的現金流也會大幅度提升，并用于降低公司杠杆和增加股東分紅。

該行表示，水泥行業的減産態勢將會持續，同時小型的和産能落後的公司將被逐漸淘汰，因此該行對于大型上市公司的發展前景保持十分樂觀的態度；認為水泥行業持續超配。在水泥行業的大盤股中，推薦中國建材(03323-HK)(評級買入，目标價10.5港元)。在小盤股中，推薦西部水泥(02233-HK)(評級買入，目标價1.65港元)。

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