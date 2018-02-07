旅客赴花蓮旅遊計畫生變旅行社公布退改辦法

因花蓮地震影響，旅客赴花蓮旅遊計畫可能改變，交通部觀光局公布解約退費原則，國內旅行社也公布退改方案。目前當地觀光團旅客均平安，花蓮地區景點也無嚴重災損。

觀光局表示，旅客取消參團旅遊行程時，可依定型化契約向旅行社申請解約退費，旅行社扣除成本後應將餘款退還旅客，旅客如欲延後行程或轉團者，仍得洽商旅行社辦理。觀光局也通知旅行社，在辦理花蓮地區旅遊時，旅行社及導遊應隨時注意旅客情況與安全，適時調整行程避開地震影響區域，如有緊急事故或災害資訊，應立即向觀光局通報。

若旅客是自行向花蓮的旅宿業者訂房，因地震等不可抗力因素，或不可歸責雙方因素致無法履行訂房契約時，旅客可要求改期，或依定型化契約要求返還已支付全部定金及其他費用。觀光局也請當地飯店業者提供客房安置災民，有需求民眾可致電花蓮縣旅館商業同業公會陳總幹事（電話： 03-8221871 、 0905-163-738 ）詢問。

國內旅行社也公布退改方案，易遊網表示，購買國內旅遊商品並於 2 月 7 日至 2 月 11 日出發之旅客，可取消全額退費；改訂其他國內行程，提供 200 至 500 元轉團優惠（特惠商品除外）。 2 月 7 日前訂購花蓮飯店，入住日為 2 月 7 日後入住旅客，可改期或改訂其他國內訂房商品，皆提供 5% 房價優惠，另可取消全額退費。訂購 2 月 7 日至 2 月 9 日花蓮航線（台中－花蓮、高雄－花蓮），可於 2 月 9 日下午 5 點前，與華信航空公司或易遊網申請退票，皆可取消全額退費，免扣手續費。​

雄獅旅遊表示，即日起至 2 月 11 日，出發前往花蓮之旅客（包含團體、自由行），取消一律全額退費，不收取任何費用；如欲改訂其他國內旅遊行程，一律依照新行程售價給予 95 折團費優惠。即日起至 2 月 9 日，訂購華信航空花蓮航線（台中－花蓮、高雄－花蓮）旅客，可於 2 月 9 日下午 5 點前提出退票申請，一律全額退費，不收取任何取消費用。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』