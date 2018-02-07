【大行報告】交銀：場情緒仍維持在亢奮水平 抛壓仍存

交銀國際發表研究報告表示，是資本的邊際效率相對于利率的突然崩潰，而不僅僅是利率上升導緻市場危機。中國資本的邊際效率必須進一步提高，才能使每年名義GDP的增量能夠維持其宏觀形式上的利率負擔。中國去杠杆和加強金融監管使市場利率水平和波動普遍上揚。然而，盡管供給側改革取得了成功，但資本效率改善的速度卻落後于利率水平的飙升。

該行指，美國10年期國債收益率已飙穿其三十多年的下跌通道。曆史上，這種現象往往預示着市場危機。在本輪全球股市暴跌之前，低波動性、高估值和全球央行的緊縮對于市場來說，是一個最糟糕的組合。通過做空市場波動性的交易，或通過市場穩定機制來抑制市場波動性，其實就像是一次拙劣的整容手術——金玉其外，敗絮其中。

報告稱，盡管市場暴跌，但市場情緒仍維持在亢奮水平，顯示抛壓仍存。價格的暴跌可能會影響目前對經濟基本面樂觀的看法。通過反身性，市場價格本身就是最根本的經濟基礎面。短期内，随着通脹壓力上升，市場利率仍處于曆史低位，即使抛售最後演變成市場危機，全球央行或許也隻能是愛莫能助。目前，短期技術面疲弱或可帶來技術性反彈。但將抗拒這種嘗試接飛刀的英雄感。同時，市場可能已經見到了2018年上半年的頂部。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)