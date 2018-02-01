臉書使用者上線時間減少 營收卻成長47% 盤後上漲

對於近期發表言論要克制假新聞的傳播、及提高朋友圈的內容，臉書 (FB-US) 營運長 Sheryl Sandberg 對分析師表示，這些調整對廣告業務有利，對獲利並非全然負面。臉書於週三 (31 日) 公佈財報，盤後股價上漲 1.4% 來到 189.50 美元。

臉書股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

臉書股價 1 年來成長了 43%，S&P 500 指數同期成長了 24%。

財務長 David Wehner 提及，廣告訂單的平均價格也提升了 0.43 美元。同時，廣告質量也得到了提升。Wedbush 分析師 Michael Pachter 認為，雖然減少廣告普光率，但品質的提升促使了與顧客的互動。

臉書數據顯示，2017 年年底，全球每日使用時數下滑了 5000 萬小時，但每日平均使用者量提升了 14% 來到 14 億人，然而，這個數字低於分析師預估的 14.1 億人。

臉書的北美用戶也首次下滑，減少了 70 萬人次至 1.84 億人。Wehner 認為這個數字在未來還是會時常的「波動」。

營收未受到太多影響： - 2017 年營收年增率 YoY 成長了 47% 來到 406.5 億美元。 - 上一季營收年增率 YoY 成長了 47% 至 129.7 億美元。

- 上一季 EPS 為每股 1.44 美元，較去年同期的每股 1.21 美元多。

- 上一季營收的廣告部份佔了 127.8 億美元，較分析師預期的 123 億美元多。

移動 (手機) 廣告收益佔總廣告收益的 89%，較去年同期 YoY 成長了 84%。臉書預計 2018 年能獲得網路廣告市佔的 18.4%，略遜於第 1 名谷歌 (GOOGL-US) 的 31.3% 佔額。

Wehner 預計未來臉書成本將從現有的 45% 提升至 60%，花費項目包含了伺服器的廠房及過濾不當訊息的人員聘用。