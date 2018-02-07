日本數位貨幣交易所5億美元被盜 又是北韓駭客？

摘要：路透周二報導稱，韓國國家情報局稱日本數位貨幣交易所 5.3 億美元數位貨幣失竊，可能是北韓駭客所為。日本財長周三回應稱，對此尚無法回應。分析認為，北韓可能在試圖獲取海外貨幣並進入全球市場。

路透周二報導稱，韓國國家情報局對立法人員稱，日本數位貨幣交易所 Coincheck 上月 5.3 億美元數位貨幣失竊，可能系北韓駭客所為。

Coincheck 是日本最大的數位貨幣交易所之一，上月，Coincheck 稱有 580 億日元（約合 5.3 億美元）數位貨幣被盜，將向受損失的投資者返還 463 億日元。

這起失竊是目前規模最大的一起加密貨幣被盜事件，目前網路襲擊者仍未確定。

日本財長麻生太郎周三回應稱，目前無法回應 Coincheck 被入侵是否為北韓所為。日本內閣官房長官菅義偉周二則提到，日方正在收集並分析關於北韓進行網路攻擊能力的資訊，但拒絕對具體分析置評。

日本金融服務局（FSA）上周五突襲檢查 Coincheck 辦公室，要求該交易所修復在遭遇被盜事件前的系統漏洞。

路透昨日的報導則提到，另一名人士稱，北韓盜竊數位貨幣「是有可能，但並非有證據支持的大機率事件」。

在數位貨幣領域，媒體已經數次懷疑北韓駭客在瘋狂「撈金」。去年 12 月，《華爾街日報》援引知情者消息稱，韓國正在調查其數位貨幣交易平台 Youbit 的申請破產，是否可能與北韓有關。路透此前也援引消息稱，北韓攻擊多家韓國數位貨幣平台，盜走約合 8200 萬美元的數位貨幣。

就連此前肆虐全球的勒索病毒「WannaCry」，也被懷疑幕後黑手是北韓駭客。美國國土安全顧問 12 月也在華爾街日報的專欄文章中稱，北韓對該病毒負有直接責任。

不過，北韓駭客對日本加密貨幣發起攻擊，在公開報導中為首次。

富比士在報導中援引專家觀點稱，加密貨幣有匿名、監管相對寬鬆、能兌換成硬通貨等優勢，北韓有可能可以藉此尋找到一條又能規避監管，又能接觸到海外貨幣，進入全球市場的捷徑。

韓國時報亦援引研究員觀點稱，朝鮮在尋找獲得硬通貨的方式，竊取比特幣或是其他加密貨幣是方法之一。

加密貨幣的忠實粉絲認為，加密貨幣比傳統貨幣更為安全。不過，加密貨幣的失竊事件，也是其自去年 12 月高點持續回落暴跌七成的催化劑之一。

在周二 CFTC 和 SEC 主席加強加密貨幣監管，但鼓勵區塊鏈技術表態的影響下，數位貨幣普遍有所回升。過去 24 個小時內，比特幣上漲近 15%，部分報價平台一度漲破 8000 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』