比預想地快！美國原油產量將於今年達到1100萬桶/日

摘要：EIA 預計美國原油產量將於今年 11 月突破 1100 萬桶 / 日，這個時間點比稍早前的預期提前了一年。EIA 稱，隨著頁岩油持續開發以及需求走弱，美國預計於 2029 年實現石油凈出口。

原油價格反彈正刺激着美國生產商加快鑽探的步伐。

美國能源資訊署 (EIA) 周二發布短期能源展望報告稱，美國原油產量將於今年 11 月突破 1100 萬桶 / 每天，這個時間點比稍早前的預期提前了一年。

去年 11 月，美國原油日產量剛剛突破了 1000 萬桶。

EIA 同時將 2018 年美國原油產量預期從平均 1027 萬桶 / 每天上調至 1059 萬桶 / 每天，日均增幅從此前預期的 97 萬桶增加至 120 萬桶；同時將 2019 年美國原油產量預期從平均 1085 萬桶 / 每天上調至 1118 萬桶 / 每天，日均增幅從此前預期的 58 萬桶增加至 59 萬桶。

價格方面，EIA 預計 2018 年美國 WTI 原油價格為 58.28 美元 / 桶，高於上個月的預測值 55.33 美元 / 桶，並預計 2019 年美國 WTI 原油價格為 57.51 美元 / 桶，較前期預測值 57.43 美元 / 桶略微上調。

EIA 預計 2018 年布蘭特原油價格 62.39 美元 / 桶，到 2019 年小幅回落至 61.43 美元 / 桶。截至發稿，布蘭特原油價格為 67.47 美元 / 桶。

EIA 主管 Linda Capuano 在一份聲明中表示，對布蘭特原油的價格的預期低於其當前的交易水平，主要是考慮到美國強勁的生產增加預計將對全球價格造成壓力。

過去 10 年來美國石油產量飆升，這個幾十年來一直依賴國外供應的全球最大的原油進口國有望在不遠的將來實現自給自足。

EIA 稱，隨著頁岩油持續開發以及需求走弱，美國預計將於 2022 年成為能源凈出口國，並於 2029 年實現石油凈出口。

此外，EIA 分別上調 2018 年和 2019 年全球原油需求增速預期，並預計 2018 年全球將過剩 20 萬桶 / 日，此前為 23 萬桶 / 日；2019 年過剩 22 萬桶 / 日，此前為 35 萬桶 / 日。

『新聞來源／華爾街見聞』