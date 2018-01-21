國際油價繼續漲？專家預言：要回落了

國際原油價格，來到近 3 年高點，未來可望再攀高？對此，能源避險基金 Again Capital 共同創辦人 John Kilduff 認為，這波漲勢，只是短期現象，油價會在短時間內，回落至合理水平。

2018 年以來，原油價格大幅走揚，漲幅近 6%，飆上 2014 年 12 月以來新高；若與 2016 年 2 月的多年低點、每桶 27.30 美元相比，漲幅更高達 133%。

西德州中級原油期貨，來到每桶 60 美元以上，之後還會再攀高？Kilduff 表示，煉油廠歲修季即將到來，加上汽油需求大幅下滑，短期內，油價將回落至合理水平。

即便石油輸出國組織 (OPEC) 和俄羅斯的減產協議，有助支撐原油價格，但 Kilduff 強調，美國頁岩油的增產，將成為油價上漲的阻力。

據國際能源總署 (IEA) 估計，2018 年，美國、加拿大和巴西的原油產量，將使非 OPEC 國家的單日原油供給，增加 170 萬桶；其中，光是美國的單日原油產量，就可能超過 1,000 萬桶，若達到此水準，美國將超越沙烏地阿拉伯、俄羅斯，成為世界最大產油國。

西德州中級原油週五下跌 0.9%，收盤價為 63.37 美元。Kilduff 指出，就當前市況來看，每桶 50 至 55 美元，是比較合理的價格。

Kilduff 強調，市場已徹底擺脫 18 個月前，原油供過於求的局面。

IEA 並未改變對全球原油需求量的預估，2018 年為每日 9,910 萬桶，高於 2017 年的 9,780 萬桶。