北韓三池淵樂團乘郵輪抵南韓 紅大衣露長腿美呆了

南韓平昌冬季奧運會即將於本周五 (9 日) 開幕。北韓三池淵管弦樂團一行百餘人，周一在領袖金正恩胞妹金與正歡送下，從平壤出發轉乘「萬景峰 92 號」郵輪，昨 (6) 日入境南韓，停泊在東海市墨湖港，準備周四 (9 日) 和周日 (11 日) 的 2 場表演。這個藝術團未來幾天會在郵輪上食宿。

《星島日報》報導，在北韓文化局長權赫奉及三池淵管弦樂團團長玄松月帶領下，樂團一行百餘人周一啟程，從平壤搭火車前往元山，之後乘坐「萬景峰 92 號」郵輪前往南韓。在平壤，女成員們無懼零下低溫，穿着紅色長大衣，露出修長美腿，看起來整齊醒目。金正恩胞妹金與正也現身平壤車站，笑容滿面地為團員們送行。

「萬景峰 92 號」周二 (6 日) 上午 9:50 駛過兩韓海上邊界。在 2 艘南韓海警船指引下，郵輪於下午 5 時抵達平昌冬奧賽場附近的東海市墨湖港。抵埗後，郵輪周圍受到警方嚴密管控，傳媒採訪受限。「萬景峰 92 號」船身印有北韓國旗的紋樣，船艙窗口多被窗簾遮住，看不見內部，但可從部分客艙中看到一些身着紅裝的人站在窗口前。

北韓三池淵樂團的成員，個個是美女。 (圖：AFP

藝術團 140 人當中，約 80 人為樂器演奏人員，30 多人負責歌舞表演，其餘是工作人員。這次特別公演是為了祝賀 2 月 9 日至 25 日舉行的平昌冬奧，藝術團將於 8 日和 11 日，分別在江陵藝術中心和首爾國立劇場公演。

藝術團將在郵輪上食宿數天，結束江陵演出後全團移師首爾，屆時「萬景峰 92 號」將先行返回北韓。藝術團在表演結束後，以陸路穿越軍事分界線回國。南韓官員表示，將向郵輪提供食品和油電等便利。

另外，北韓周二向南韓通報，體育相金日國等北韓體育官員、啦啦隊、跆拳道示範團和記者團等 280 人於周三 (7 日) 上午 9:30，由西海岸陸路抵達南韓南北出入境事務所。

消息稱，229 人的啦啦隊不僅會為北韓選手和南北韓女子冰上曲棍球聯隊比賽加油，也會為南韓選手的部分比賽助威。北韓啦啦隊美女如雲，每次出行皆備受注目，金正恩的夫人李雪主年輕時也是成員之一，曾隨團到南韓出席 2005 年仁川亞洲田徑錦標賽。