美媒：反諜部門警告伊凡卡小心鄧文迪 她可能是中國間諜

《華爾街日報》報導，美國反諜部門的官員曾於去年初警告美國總統川普的長女伊凡卡和女婿庫許納，要小心傳媒大亨梅鐸的華裔前妻鄧文迪，提防對方利用她與他們之間的友情協助中國。庫什納夫婦的代表則稱，兩人與鄧文迪的友情無關政治也無關中國。

鄧文迪 (Wendi Deng) 與伊凡卡 (Ivanka Trump) 和庫許納 (Jared Kushner) 是多年的朋友。《華爾街日報》周一 (15 日) 引述消息人士報導，情報官員在一個簡報會上，提醒伊凡卡和庫許納與鄧文迪交往時，要小心謹慎，擔心鄧文迪可能利用與伊凡卡夫婦的好友關係，推進中國政府的利益。

一位知情人士表示，美國官員還對一個反諜評估感到擔心，即鄧文迪曾為華盛頓一個由中國政府出資的大型建設項目游說。該項目計畫以 1 億美元，在美國國家植物園修建一個中國園林，工程包括在距離白宮及國會山莊僅 8 公里、地勢較高的位置，建造一個高約 21 公尺的白塔。據稱有關方面認為這個項目可能被用於刺探情報。

《星島日報》報導，川普 2017 年 1 月就職後，伊凡卡和庫許納都出任白宮高級顧問。反諜部門希望他們知道，要提防那些可能與美國自身利益有衝突的人。報導指庫許納加入政府之前，大部分時間都從事房地產事業，不大了解國家安全事務。

事實上，上述中國園林項目規劃已經 10 年有餘，目的是象徵兩國友好的雙邊關係，與 1972 年中國向美國國家動物園贈送 2 隻大熊貓的意義相同。項目在 2003 年提出，但直到 2016 年才奠基，據了解國家安全內情的知情人士表示，出於反諜考慮，中國園項目一直被擱置。

鄧文迪 1999 年與新聞集團執行主席梅鐸 (Rupert Murdoch) 結婚，成為其第 3 任妻子。這段婚姻維持至 2013 年 11 月。當年她與梅鐸婚姻破裂時，就有澳洲大亨「蹭熱點」在電視節目中大放厥詞稱「鄧文迪是中國間諜」。《華爾街日報》在此時爆出這樣的指控，沒多少人相信。

報導上述消息的《華爾街日報》是新聞集團旗下報章。鄧文迪透過發言人對上述報導作出回應，指她不知道聯邦調查局 (FBI) 或其他情報部門有這些關注和憂慮，而她對《華爾街日報》報導提及的 1 億美元花園工程一無所知。

報導引述消息人士稱，鄧文迪曾被指與英國前首相布萊爾 (Tony Blair) 有「親密關係」，英美安全官員一度討論這段關係是否值得擔心。鄧文迪與伊凡卡夫婦相識多年，庫許納夫婦的代表說，2 人在搬到華盛頓之前，已經與梅鐸和鄧文迪有長達 10 年的交情，他們的關係既無關政治也無關中國。

庫計納和伊凡卡被認為在川普上台後的中美關係中發揮了重要作用。《華爾街日報》的報導吸引不少媒體轉載，但沒多少人當真。

最近因《火與怒：川普白宮內幕》一書成為輿論焦點的美國記者沃爾夫 (Michael Wolff)16 日說：「自從 2013 年離婚後，梅鐸經常跟人說，他的前妻是中國間諜」。《華盛頓郵報》前主編鮑偉傑(Marcus Brauchli) 也表示懷疑：「美國反間諜機構多次用站不住腳的懷疑混淆民眾視聽，尤其是與中國有關的人。我敢保證川普為俄羅斯做的事比鄧文迪為中國做的事要多。」

美國「財富」網站 16 日發文稱，鄧文迪的不平凡經歷在中美都引發爭議，與梅鐸離婚後，她與年輕男朋友的新戀情也頗受關注。目前川普政府已經深陷「通俄門」旋渦，白宮官員與外國人士的任何不當行動都可能再添煩惱。

也有媒體從美國內政的角度看待《華爾街日報》的報導。美國 CNBC 網站特別指出，《華爾街日報》在發出這篇報導之前，該報關於川普與北韓領導人金正恩關係的報導，剛被川普稱為「假新聞」。

英國《每日郵報》指出其中各方暗含的關係：「梅鐸是川普的親密顧問，通過旗下的福克斯新聞幫助川普在政治上崛起。」

「一直以來，美國反情報官員都在擔憂中國政府可能會嘗試利用在美華裔人士與權力人士的聯繫，影響美國政府決策」，《華爾街日報》15 日報導中的這番話道出了箇中玄機。

中國人民大學國際關係學院副教授刁大明 16 日對《環球時報》記者表示，中國持續穩健的崛起與發展，凸顯了美國等西方國家在政治經濟社會治理層面的眾多困境以及相對衰落，伴隨而來的就是對中國的恐懼，對華戰略上的疑慮。