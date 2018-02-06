台股盤後－盤中跌點創史上高 收盤跌點創第6高 又拉百點下影線

台股今 (6) 日受到美股又重挫 1175 點衝擊，儘管新台幣貶幅不到 1 角，但是因為外資程式交易啟動，加上國安基金按兵不動，引爆空方賣盤急殺，盤中一度有多達 250 檔個股跌停，指數也大跌 645 點創歷史新高，包括季、半年及年線也一度跌破，尾盤四大基金進場拉抬，跌幅收斂，終場大跌 542.25 點，創史上第 6 高，以 10404 點作收，成交值 2408.83 億元，創 2009 年 5 月 7 日以最大量。

以中小型股為主的櫃買市場跌幅更甚於集中市場，盤中還一度跌破 140 點以及季、半年及年線，尾盤也見到買盤進場，但終場仍大跌 9.62 點，以 141.07 點作收，成交值 565.75 億元，創去年 11 月 22 日以來單日最大量。

台股今天類股齊墨，其中跌幅最重的則是玻陶類股，跌幅達 9.1%，光電類股也跌逾 8%，造紙跌逾 7%，電器電纜、汽車及電機機械跌逾 6%，生醫、水泥、電子零組件、化學生醫、油電燃氣、電腦設備、紡纖、建材營造跌逾 5%，航運、觀光、化學、金融、貿易百貨也跌逾 4%，塑膠、其他電子、電子通路、鋼鐵、其他類、食品、資訊服務、橡膠也跌逾 3%，通信網路跌幅最輕，但也有 2.8%。

電子權值股成為拖累指數的重要關鍵，其中台積電最多下跌 19 元，跌幅超過 6%，不僅市值蒸發超過 6000 億元，也影響指數達 190 點，不過尾盤仍拉回到季線之上。

股王大立光更慘，盤中一度亮燈跌停，直接摜破 3500 元整數關卡，再創 2016 年 11 月中旬以來新低，市值也蒸發 509 億元。也拖累玉晶光、揚明光、華晶科跌停，亞光、聯一光、今國光、光燿科、先進光等跌逾 7%。

至於鴻海早盤算是相對抗跌，一度力守 90 元大關，不過受到盤勢跌幅擴大影響，股價也持續下探，最低來到 88.1 元，繼續在所有均線之下。

至於在中小型股部分，也是一片慘綠，包括昨天還相對抗跌的世紀鋼，今天亮燈跌停，宏旭 - KY、圓剛、動力 - KY、捷泰、統懋、IET-KY、美琪瑪、神盾、研通、振維、撼訊等也均跌停。

分析師林孟漢表示，台股是淺碟型市場，很容易受到外界干擾，因此政府應該要適時提振市場信心，而台股今天尾盤又拉出下影線，如果稍晚的美股盤後期指跌幅能收斂，連帶讓美股跌勢止穩的話，加上急跌之後通常都會有反彈，將有利於明天指數反彈。