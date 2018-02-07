高盛警告：要做好多數加密貨幣終將歸零的準備

小心，你現在持有的加密貨幣，未來某個時間其價值可能會歸零－這是來自高盛最新的警告。

據《彭博》報導，高盛集團全球投資研究主管 Steve Strongin 指出，過去的 1 個月裡，加密貨幣市值蒸發近 5000 億美元，而情況可能會變得更糟。

高盛雖然在客戶的強烈要求下，陸續發布比特幣價格的研究報告，但主要都以技術分析角度出發，不常針對加密貨幣本身發表評論。不過，在近日的報告上，Strongin 指出，大多數加密貨幣不會以現在的情況一直存在，投資人要做好這些貨幣可能價值歸零的準備。

Strongin 並未提出可能的時間表，不過他強調，由近期的價格波動，加密貨幣存在泡沫，而價格近於齊漲齊跌也極不合理。

比特幣在 6 日跌破 6000 美元，最低觸及 5920 美元，是去年 11 月中以來最低，較 12 月高峰下挫逾 6 成。

比特幣兌美元日線走勢圖 圖片來源：investing.com

Strongin 表示，不同加密貨幣間的高度關聯令人憂心，由於缺乏內在價值，那些無法生存的貨幣，價值可能會變成零。此外，由於交易花費時間過久、安全挑戰及維議成本過高，都傷及這些貨幣成長的持久力。

Strongin 以 1990 年代後期網路泡沫為例，過程中只有少數存活下來，而且也沒有「先來先贏」的發展結果。

Strongin 預計，多數加密貨幣可能再也回不到之前的峰值。今日的加密貨幣或許有機會是下一個亞馬遜或 Google，但也可能就像如今已不存在的搜尋引擎，漸漸就消失了。