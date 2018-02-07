〈花蓮強震〉企業伸援手 詩肯捐款100萬元 全聯慶祥基金啟動急難救助

花蓮強震災情嚴重，不少廠商伸出援手，詩肯 (6195-TW) 宣布捐款 100 萬元，特力集團 (2908-TW) 旗下通路特力屋與 HOLA 特力和樂當地門市立即投入救災援助並捐贈相關物資，而花蓮翰品酒店於救災期間提供救災人員免費住房、食物補給，全聯慶祥基金也啟動急難救助服務。

新加坡家具商詩肯集團在台深耕長達 24 年，旗下門市達 119 家遍及全台，詩肯表示，農曆過年前夕花蓮強震深盼替災區居民盡一份心力，捐贈 100 萬元以協助災民度過難關。

特力指出，旗下通路特力屋與 HOLA 特力和樂當地門市立即投入救災援助，捐贈花蓮縣社會處地墊 106 組，以及禦寒冬被、毯子、兒童睡袋計 128 份，送往花蓮縣政府所開闢的安置中心中華國小。

同時，特力屋花蓮店即日起也將提供各項服務，包括免費提供保暖毯及棉紗工作手套、免費電動工具租借、免費居家修繕諮詢服務，協助受災民眾修復作業。

連鎖超市全聯表示，花蓮地區 13 間門市中有 9 間門市無法營業，損失狀況多為物品掉落和天花板輕鋼架毀損，正全力恢復中。

全聯宣布，將主動提供救災中心所需的飲食物資，全聯慶祥基金也會啟動急難救助服務，家中因本次地震發生重大變故的民眾，可向全台全聯門市提出急難救助申請。

花蓮翰品酒店表示，於救災期間提供紅十字會救災人員免費住房、救災英雄食物補給以及受難災民餐食補給。

花蓮翰品自今日晚餐、2 月 8 日與 2 月 9 日二日的早餐、午餐與晚餐，共 7 個餐期，每餐期各準備 100 個餐盒分別提供至三個災民避難所；同時也將提供救災人員食物補給，有麵包、熱包子和點心等。

花蓮地區目前餘震不斷，花蓮翰品酒店表示，目前建築鋼骨結構穩固，水電供給正常，員工與住客均平安。