【大慶證券】投顧盤前－美股止跌反彈  台股醞釀反攻



◆盤勢分析

美股在經歷兩天跌勢後，昨日四大指數均止跌反彈，其中以費半上漲 3.65% 漲幅最大。其中美光受惠調升財測利多，股價大漲 11.37%，顯示基本面優異仍為股市上漲重要依據。本波美股大跌，主要反映兩個因素：第一，美國就業數據佳，通膨有望回升，市場擔憂聯準會政策更加鷹派；第二，美國長天期公債殖利率大升，其中 10 年期公債殖利率今年來最高提升 0.44 個百分點來到 2.841%，公債投資價值提升，使得市場擔憂股票資金動能轉往債市。

照理說經濟數據佳，基本面穩健，有助推升股市走揚，惟擔憂聯準會加速升息，加上市場資金自股市抽離轉往債市，在對股市資金動能具疑慮的情況下，使美股重挫。不過可以觀察到，美國 10 年期公債在避險資金進駐下，殖利率初步回落至 2.805%，利空因素舒緩。此外，擔憂升息加速，但美元指數也並未明顯轉強，亞幣包含人民幣與韓圜昨日盤中更是由貶轉升，而 VIX 指數先前雖一口氣上升 115% 來到 37.32，但僅能表示極短線上市場氛圍較為恐慌，昨日已回復至 29.98，除非指數後續維持在 30 之上，否則對股市影響有限。綜合上述，研判這波修正僅為正常健康回檔，只是美股此波漲勢延續太長，以致回檔幅度較深，單就聯準會升息來推論股市轉空為時尚早，在所有經濟基本面未出現改變下，短線上美股走弱視為技術面的調整，在四大指數都跌破季線之際，短期季線與半年線間仍具支撐，止跌訊號觀察美債殖利率、美元等變化。

台股昨日受美股重挫影響，指數開低走低，盤中一度跌破 12 月低點 10322 點，所幸尾盤買盤進場，指數跌幅收斂，收在 10404 點、下跌 542 點，成交量 2425 億。指數爆量跌破季線與半年線支撐，短線上籌碼較為混亂，壓力落在開盤位置 10761 點，所幸來到年線位置有撐，此外，美股昨日止跌反彈，台股今日反彈機率不低，短線支撐看昨日低點 10300 點，在未進一步跌破前，研判指數將以盤代跌，震盪尋找反攻契機，其中 MWC 開展，相關零組件如 3D 感測、散熱等族群看好，此外，電動車、矽晶圓、5G 等基本面持續成長類股，短線雖受盤勢動盪影響，但在產業前景正向下，仍為值得留意的焦點。

