〈財報〉收入、利潤雙雙超預期 Snap盤後股價暴漲20%

摘要：Snap 今日公布財報顯示，第四季收入和利潤雙雙超出華爾街分析師預期，該公司盤後股價一度暴漲 28%，隨後漲幅回落至約 20%。Snap 去年第四季時曾表示，正在重新設計 App，以吸引新用戶並進一步提高 App 的盈利能力。 Snap 今日公布財報顯示，第四季收入和利潤雙雙超出華爾街分析師預期，該公司盤後股價一度暴漲近 28%。

Snap 是「閱後即焚」通信應用 Snapchat 的母公司。該公司今日公布的財報顯示，第四季每股虧損 13 美分，收入為 2.857 億美元，雙雙好於分析師預期。路透的調查顯示，分析師預計 Snap 第四季每股虧損 16 美分，收入預期為 2.529 億美元。 此外，財報顯示，第四季全球日活躍用戶為 1.87 億人，高於 1.842 億人的預期，平均每個用戶給公司帶來的收入為 1.53 美元，同樣高於 1.36 美元的預期。

雖然目前 Snap 尚未盈利，但是其收入年增率增長了 72%，單個用戶收入年增率增長了 46%。此外，Snap 燒錢的速度有所放緩，第四季消耗現金 2.25 億美元，環比大降 49%。

財報發布後，Snap 股價在美股市場周二盤後交易中一度漲近 30%，隨後收窄漲幅至 20% 左右。今年截至周二收盤為止，該股累計下跌了 4.7%。





Snap 第四季時曾表示，其正在重新設計 App，以吸引新用戶並進一步提高 App 的盈利能力。該公司從去年 11 月起慢慢推出變化。近期，Snap 表示將允許用戶在推特和 Facebook 上分享一些內容。這對於以「閱後即焚」而聞名的 Snap 來說是一個全新的嘗試。

GBH Insights 首席戰略師 Daniel Ives 在報告中表示，重新設計 App 應該有助於吸引更高年齡的用戶這一重要的廣告目標。他補充說，廣告商對公司總體看好，表明銷售和廣告價格應該會上漲。不過，他承認 Snap 面臨很多問題，包括低於行業平均水平的單個用戶收入（ARPU）以及來自 Instagram 等其他社交網路的競爭。

『新聞來源／華爾街見聞』