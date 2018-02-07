花蓮地震2死2百餘傷 蔡英文賴清德視訊指揮救災

花蓮地震初步造成 2 死 2 百多人輕重傷。行政院長賴清德 7 日凌晨在中央災防應變中心與蔡英文總統召開視訊會議，報告災害情形及救災行動。

根據會議資料，目前確認死亡 2 人，2 百餘人傷。各醫院救治傷患的初步配置為：門諾醫院 45 人傷、花蓮醫院 21 人傷、慈濟醫院 46 人傷、國軍花蓮醫院 2 人傷。



▲蔡英文總統在凌晨 2 點於總統府狀況室，與國防部長馮世寬、行政院長賴清德等人視訊連線，了解災情及國軍救災狀況。並於凌晨 2 點 45 分與花蓮縣長傅崑萁通話。（圖／總統府提供 , 2018.02.07）

賴清德在救災會議中裁示各部會全力搶救，務必清點有多少人受困。因為氣候寒冷，萬一有人受困，可能造成不必要遺憾，要求警消務必清查潛在受困民眾。

賴清德也指示務必清查災害現場的水電瓦斯管是否破裂，避免造成氣爆、火災等二次傷害。另外，行政院不排除後續還有地震，因此公共設施安全必須全面盤點，包括馬路與橋樑，要求相關人員在白天視線較好時及早清查，避免人車受困。

此外，蘇花公路因為地質不穩定，必要時可調度加開班機輸運旅客。在災民收容安置與醫療方面，賴清德指示災民的吃穿及禦寒都要兼顧。

另外，花蓮縣政府宣布今天（2 月 7 日）全縣停班停課。



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