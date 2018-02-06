商店街去年虧掉逾4個股本 Q4 EPS-30.61元震驚電商界

網家集團 (8044-TW) 旗下商店街 (4965-TW) 今 (6) 日公布去年第 4 季財報，由於行銷費用大增，稅後虧損高達 10.62 億元，每股虧損 43.25 元，等於一年就虧掉超過 4 個股本，其中，第 4 季單季虧掉 7.62 億元，每股虧損達 30.61 元，再創單季虧損新高。

不同於富邦媒 (8454-TW) 去年獲利創高，走 B2B2C 營業模式的商店街正面迎戰蝦皮購物，在高額補貼下慘虧，不過，商店街表示，行銷費用大增是 PChome 集團近年最大的投資，去年第 4 季交易金額直逼百億元，超商取貨件次高達 1000 萬次，商品數超過 2 億件，店家數超過 7 萬家，顯示大筆投資已讓商店街在手機端取得更大的市場。

商店街總經理蘇芸表示，PChome 集團去年展現堅定的意志，正面支持商店街回應市場競爭，讓商店街不到一年的時間穩居台灣行動電商第一名，放眼亞洲同性質行動電商，可與日本行動電商新星 Mercari 相當。

商店街強調，以目前個人賣場的發展規模和成果來看，不論是商業規模或是發展基礎都遠勝於獲利時的商店街。

網家總經理蔡凱文日前也對商店街的狀況表示，超商取貨件次衝上千萬次，並非投入資金就能買到的成果，相信投入大筆行銷預算已產生一定效益，不過他直言，「不可能讓錢一直流出去而沒有其他想法，接下來會思考如何在收斂補貼後留住消費者，重點還是在服務」。