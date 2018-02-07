盤前財經大事搶先讀2018年2月7日

今日操盤前瞻

財政部公布 1 月進出口統計

法說會：友達、美律、昇達科、光洋科

新股掛牌：必應



〈穩懋法說〉未來動能有 2 大引擎 4 項支柱 今年資本支出上看 70 億元

功率放大器廠穩懋 (3105-TW) 昨 (6) 日舉行法說會，穩懋表示，接下來 5 年公司成長有 2 個引擎，分別為：5G 無線通信及光電元件，其中 5G 還可分低頻 (Sub-6Ghz) 與高頻 (mmWave) ，光電元件則有 3D 感測跟光通訊。另外穩懋今年資本支出規劃最高將達 70 億元，較去年的 39 .96 億元接近倍增。閱讀全文...



〈台塑四寶業績發表〉展望本季 四寶可望與去年 Q4 持平或稍減



台塑四寶公布 1 月合併營收，共達 1515.52 億元，月增 6.8%，年增 17.1%，四寶單月營收都較去年同期成長，其中，以台塑 (1301-TW) 年增 29.4% 表現最為出色。展望本季，台塑認為將與去年第 4 季相當甚至成長，南亞認為營收可能持平，台化則是預估會稍微減少。閱讀全文...



商店街去年虧掉逾 4 個股本 Q4 EPS-30.61 元震驚電商界

網家集團 (8044-TW) 旗下商店街 (4965-TW) 公布去年第 4 季財報，由於行銷費用大增，稅後虧損高達 10.62 億元，每股虧損 43.25 元，等於一年就虧掉超過 4 個股本，其中，第 4 季單季虧掉 7.62 億元，每股虧損達 30.61 元，再創單季虧損新高。閱讀全文...



股市何故大漲大跌 川普政策兩面刃

週一的美國股市宛若山崩地裂，道瓊狂跌了 1175 點，或 4.6%， 創下了史上最大單日跌點。歐亞股市週二亦難逃劫數，日經指數大跌 4.7%，香港恆生指數跌幅更達 5.1%。倫敦股市於早場交易中，亦下跌近 2%。閱讀全文...



〈鉅亨主筆室〉金融危機：「特里芬難題」若不兌現？

美元將是短多長空？還是短空長多？？什麼是「特里芬難題」(Triffin Dilemma)？史丹福大學，1969 年特里芬教授從學術研究驗證發現，全球最大的準備貨幣宿命多會違背供需法則。不管是 1820 年之前的黃金金幣，1870 年前後的英鎊、1944 年後的美元。它們在全球貨幣市場供需運作，長期多完全違背亞當密斯「那隻看不見的手」(Invisible hands)。閱讀全文...