美股盤中─人心不穩 走勢震盪 道瓊一度大跌567點 隨後縮小跌幅

美國股市週二交易範圍仍廣，近來大幅下跌後，主要指數試圖反彈。道瓊早場一度大跌 567 點，而後反彈，縮小跌幅。

S&P 500 與 Nasdaq 開盤亦大幅下跌，隨後反彈，走勢震盪。

分析師說，股市目前的水準價值良好，要說底部已至，尚嫌太早，但預期最壞的情況已成過去。

台北時間 00:10

道瓊工業平均指數下跌 70.36 點或 0.34% 至 24275.39。

Nasdaq 指數下跌 18.79 點或 0.28% 至 6948.73。

S&P 500 指數下跌 6.66 點或 0.43% 至 2642.28。

歐洲股市下跌，但自低點反彈。德國 DAX 指數下跌 1.3%，法國 CAC-40 指數亦下跌 1.3%。在亞洲，日經指數大跌 4.7%，上海綜合指數下跌 3.4%。

週一，道瓊狂跌 1175 點，跌幅一度接近 1600 點。其他主要指數亦大幅收低。上週五，美國公布就業報告顯示利率將會上升，股市開始出現賣壓。

今年以來，美國股市大幅上漲。道瓊與 S&P 500 均創新歷史高點。

分析師說，投資人過度樂觀，讓股市波動易於增加，債券殖利率自低點反彈，為股市增添了壓力。目前有初步跡象顯示股市賣壓接近耗竭，壓力可望減輕。

週一，並沒有明確消息壓低股市，債券近來下跌，增加了股市的擔憂。

週二，美國 10 年期債券殖利率約報 2.74%，今年初為 2.4%。

CBOE 波動指數 -- 被認為是最佳的恐懼指標 -- 上漲並突破 50，而後回檔至 25.17。週一，該指數收於 37.32。