〈黑色星期一〉道瓊創史上最大單日跌點 前高盛交易員：市場未來還有陣痛期

《彭博社》報導，美股道瓊接續上週五 (2 日) 下跌 點後，週一 (5 日) 道瓊更是暴跌 1175.21 點，創下史上最大單日跌點，前高盛交易員 Makoto Yamada 週一 (5 日) 在接受媒體專訪時對美股後市表示，美股在本波修正結束之前，恐怕還要承受一陣子的陣痛期。

道瓊指數日線走勢圖 (近半年以來表現)

前高盛交易員、現日興證券 (SMBC) 股票交易部門主管 Makoto Yamada 指出，此前由於市場投機者皆在瘋狂做空美股波動率指數 VIX，對賭波動率收窄，但這些人並沒有意識到，這將為市場帶來什麼負面影響，而現在這些交易都已經出現平倉出場，美股也出現了同步下挫。

Makoto Yamada 表示，可能沒有人知道這些對賭波動率走空的倉位到底有多少，而股價波動率若達到了一定程度，例如 3% 或 4%，股票就不得不被拋售，這才是真正加劇市場震盪的因素。

而市場到底有多少衍生性金融商品，是與股市低波動率掛鉤來獲利呢？不同的分析師則有不同的預估。

以調研機構 Artemis Capital Advisers 創辦人 Chris Cole 初估為例，此一規模總計是超過了 2 兆美元。

S&P 500 波動率指數週一 (5 日) 暴漲至 38.8 點，創下 2015 年八月以來新高，單日大漲 115.60%，而大幅度的飆升，也令許多先前大肆放空 VIX 的部位平倉出場。

波動率指數 VIX 日線走勢圖 (近半年以來表現)

前高盛交易員 Makoto Yamada 表示，雖然目前美股股價已經脫離了真正價值，但在對賭 VIX 走低的交易被全數軋出場之前，下跌走勢估計還會持續。

Makoto Yamada 說道：「目前美股基本面並不差，因此下跌趨勢可望停止... 但市場喜愛對賭 VIX 走低這個問題被解決之前，美股跌勢則還會繼續。」