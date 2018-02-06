【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

受美股爆跌衝擊，台股爆巨量重挫創史上單日最高跌幅！

美股昨日再度爆跌 1175 點，創下史上單日最大跌點，使得台股也遭殃，開盤便重挫 185 點，最低甚至下跌 645 點，只能以崩盤來形容，上市櫃跌停家數 118 家，終場跌幅雖有收斂，但仍是重挫 542 點，終場收了一根帶下影線的長黑Ｋ，亦失守了季線及半年線的重要支撐，而年線亦是失而復得，而目前五日線與月線呈現死亡交叉格局，且上檔有五日線及十日線及月線、季線、半年線壓力，而下檔亦有年線的支撐，短短的三日便將一月份的漲幅全數吐回；而從量能的角度來看，今天量能爆出 2408 億的巨量，算是帶量崩跌，今日的震幅有 460 點之多；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今天類股齊墨，其中跌幅最重的則是玻陶類股，跌幅達 9.1%，光電類股也跌逾 8%，造紙跌逾 7%，電器電纜、汽車及電機機械跌逾 6%，生醫、水泥、電子零組件、化學生醫、油電燃氣、電腦設備、紡纖、建材營造跌逾 5%，航運、觀光、化學、金融、貿易百貨也跌逾 4%，塑膠、其他電子、電子通路、鋼鐵、其他類、食品、資訊服務、橡膠也跌逾 3%，通信網路跌幅最輕，但也有 2.8%。

電子權值股成為拖累指數的重要關鍵，其中台積電最多下跌 19 元，跌幅超過 6%，不僅市值蒸發超過 6000 億元，也影響指數達 190 點，不過尾盤仍拉回到季線之上。

股王大立光更慘，盤中一度亮燈跌停，直接摜破 3500 元整數關卡，再創 2016 年 11 月中旬以來新低，市值也蒸發 509 億元。也拖累玉晶光、揚明光、華晶科跌停，亞光、聯一光、今國光、光燿科、先進光等跌逾 7%。

至於鴻海早盤算是相對抗跌，一度力守 90 元大關，不過受到盤勢跌幅擴大影響，股價也持續下探，最低來到 88.1 元，繼續在所有均線之下。

至於在中小型股部分，也是一片慘綠，包括昨天還相對抗跌的世紀鋼，今天亮燈跌停，宏旭 - KY、統懋、IET-KY、振維、撼訊、圓剛、動力 - KY、捷泰、美琪瑪、神盾、研通等也均跌停。