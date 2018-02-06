〈玉山金法說〉今年台灣經濟有感成長 黃男州：金融市場留意3變數

今 (2018) 年金融市場波動，玉山金 (2884-TW) 總經理黃男州今 (6) 日表示，主計總處估計今年台灣經濟成長率為 2.29%，在政府減稅及號召企業加薪之下，台灣今年經濟將「有感」成長，不過，即便全球經濟穩健成長，仍要注意金融市場動盪因子，包括中美經濟、股匯債市波動以及地緣政治等變數。

今年金融市場波動加劇，美股連日暴跌，台股今天也狂瀉逾 500 點，黃男州表示，美國聯準會主席葉倫即將交棒給鮑威爾，近期美股大跌，有市場認為是在跟鮑威爾下馬威，此外，台灣央行總裁彭淮南也即將交棒給楊金龍，中國央行行長周小川也估計將在 3、4 月交棒，在世界主要央行首長陸續交棒下，潛藏市場波動性。

再者，黃男州指出，美股這波暴跌，有人認為美國 10 年期公債殖利率攀升引起，目前利率往上升趨勢明顯，而台灣最關切的就是匯率，新台幣匯率近 13 個月來升值 10%，去年整體美元指數亦貶值 14%，今年股市、債市和匯市都有動盪因子存在，金融業要格外小心。

至於今年金融市場變數，還包括中美經濟的不確定性。黃男州說，美國總統川普喊出美國第一，其中減稅政策也造成國際資金流動，另中國經濟策略也從高經濟轉為高品質，估計未來中國經濟不會維持高成長，則是穩健維持 6.5% 左右的水準。

最後則是地緣政治變數，包括北韓和美國緊張關係以及英國脫歐事件，黃男州表示，2019 年 3 月英國脫歐估計會有初步結果，到時恐造成全球金融市場波動。