全球股市大血洗後... 被看好的市場是？

新浪財經報導，在美股道瓊工業平均指數創下有史以來最大點數跌幅後，歐洲和亞洲市場也紛紛受到波及。巴克萊、瑞信和安聯的基金經理們則在尋找逢低買入的機會，因全球經濟增速依然在反彈。

巴克萊理財部門 William Hobbs

「很少有人會預期去年非常不自然的平靜走勢會一直持續下去。」

「市場仍然看起來大體是有序的。我們過去幾個月已經重新調整了投資組合中的風險資產敞口，以便投資於基本面更好支撐前景的領域。這意味著我們一直在減持美股，並關注歐洲大陸和亞洲新興市場，這是我們現在對周期性盈利前景最為看好的地方。」

「世界經濟依然看好，下一次衰退看起來還是遙遙無期，除非有一些外來因素來搞破壞。到目前為止，這次回調看起來是對那些做空波動率的一次提醒，迄今為止，還不是太過險惡。」

摩根大通 Emmanuel Cau

全球股市近兩年沒有出現任何實質性下跌，估值變得相當高，技術指標、持倉狀況和情緒指標均在最近幾周發出警告。 「這種極度看漲狀態的逆轉短期內可能仍有運行空間。但我們認為中期基本面依然具有支撐性，所以應該把最近的下跌看作是買入的機會。我們認為歐元區和日本提供了最好的風險回報，因為它們的估值更具吸引力，而且經營槓桿正面。」

安聯投資 Marcus Morris-Eyton

「 在經歷了長時間上漲和異常低的波動之後，最近的走勢的確讓投資者震動。我們預計波動率將維持在高位，因為我們接近流動性的峰值，貨幣政策開始逐漸收緊。 」

「 結合昨天的普跌走勢，贏家和輸家之間幾乎全都遭到拋售，這將為自下而上的選股者提供有趣的機會，他們有著堅強的神經，能夠堅定買入感興趣的股票。我們認為這樣的短期波動是利用市場過度反應的好機會。 」

瑞信 Michael Strobaek

「 我們仍然認為股票牛市並未受到威脅，有進一步運行的潛力。然而，正如我們多次所說，牛市不會像我們在 2017 年看到的那麽好，而且會與高度波動性相關聯，因為短期利率和國債收益率已經脫離底部區間走高。」

「近期的股市跌勢並沒有動搖我們的信念。我們將最近的走勢視為一次健康的調整，為希望配置股票的客戶提供買入機會。 」