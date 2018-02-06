別急著賣股！美股單日爆跌4%後 上漲機率超過6成

美股接連重挫，引發全球股市回檔修正，甚至回吐今年漲幅，正當投資人憂心之際，回歸本次下跌主因市場預期今年美國將升息四次，升息腳步加快，給了資金高檔獲利了結的理由。但看到過去美股單天下跌超過 4% 後，後 2 週、1 個月，甚至半年的上漲機率都超過 6 成，尤其目前全球經濟基本面都十分良好，企業獲利也來到高峰，因此本次下跌後出清持股，未必是最佳選擇。



鉅亨基金交易平台指出，聯準會於上週利率會議中表示，對於美國未來經濟樂觀，並提及未來通膨有升溫跡象，鷹派言論使得市場擔憂今年升息次數恐加快，使得道瓊工業指數 30 日當天收盤下跌 1.37%，而緊接而來的週五非農就業數據新增 20 萬人，優於市場預期，強勁的勞動數據，讓市場更篤信聯準會今年升息次數可能達四次。

鉅亨基金交易平台認為，市場對於升息速度的擔憂，加上今年以來全球股市瘋狂上漲，剛好給了投資人一個高檔獲利了結的理由，是此波美股修正幅度較大的原因。

鉅亨基金交易平台進一步指出，週一道瓊指數下跌 4.6%，讓各大媒體的版面充斥著「史上最慘」、「股災」、 「崩跌」等類似字眼，也令投資人心理更加恐慌，對市場更加悲觀。但大跌之後的美股，到底該何去何從，也是目前投資人最想知道的問題。

鉅亨基金交易平台強調，根據客觀的歷史資料統計顯示，美國股市大跌後，有極高的機率會止跌反彈。道瓊工業指數單日下跌逾 4%，統計自 1986 年 1 月至 2018 年 1 月，這段時間，總共發生過 37 次單日跌幅逾 4% 的情況，但在之後的 10 個交易日、20 個交易日以及半年後，道瓊工業指數分別平均上漲 1.3%、0.8% 及 5.1%，且上漲機率達 6 成以上。借鏡歷史經驗，當美股大跌後賣出，恐怕不是最好的決定。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，觀察美股基本面，標普 500 指數中目前已公佈的企業財報，有近 8 成的企業營收及盈餘數據皆優於分析師預期，顯示美國企業獲利強勁，而持續向上的企業獲利一直以來都是股市走勢的重要倚仗。

朱挺豪認為，以目前美國強勁的勞動市場與持續成長的企業獲利，對於美國股市中長期看法仍樂觀，然而投資人要注意的是，近期的市場仍蔓延著恐慌的情緒，短期內股市恐怕仍有波動，建議空手的投資人可等待市場波動降低後再行佈局。