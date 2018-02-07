上櫃債券ETF再添四檔新兵，上半年市場拼突破500億元

【財訊快報／何美如報導】櫃買中心 2 月 7 日及 8 日將有四檔債券 ETF 上櫃掛牌，發行總規模達新臺幣 101 億元，加計現有 12 檔 ETF 發行規模 373 億元，發行規模已達 474 億元，今年上半年可望突破 500 億元，成為國內 ETF 市場第二大族群。2 月 7 日及 8 日將有四檔債券 ETF 上櫃掛牌，分別為「彭博巴克萊 10 年期 (以上) BBB 美元息收公司債券證券投資信託基金」、「彭博巴克萊新興市場 5 年期(以上) 美元息收投資等級債券證券投資信託基金」、「彭博巴克萊優選 1-5 年美元高收益債券證券投資信託基金」及「富邦中國政策金融債券 ETF 證券投資信託基金」，四檔債券 ETF 發行總規模達新臺幣 101 億元。



櫃買中心表示，由於國內債券買賣最小交易單位高達 5,000 萬元，小額投資人因資金有限，很難參與債券市場投資，因此，為讓小額的投資人也能夠分享及參與我國債券市場發展的成果，配合政府停徵債券 ETF 證券交易稅的美意，該中心致力於推動債券 ETF 上櫃掛牌。



截至 107 年 2 月 5 日已有 12 檔追蹤債券指數的 ETF 於該中心掛牌交易，發行規模合計達 373 億元，若加計國泰投信及富邦投信所發行四檔，發行規模已達 474 億元，預計今年上半年櫃買債券 ETF 市場可望突破 500 億元，成為國內 ETF 市場第二大族群。



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