比特幣恐成泡沫？全球加密貨幣市值24小時蒸發逾6百億美元

遭經濟學家 Nouriel Roubini 諷為「泡沫之母」的比特幣，週一 (5 日) 價格續跌，一度重挫至 7,598 美元；過去 24 小時內，全球加密貨幣總市值，蒸發逾 600 億美元。

CoinDesk 交易所資料顯示，週一上午，比特幣交易價，多數時間都低於 8,000 美元，創 2017 年 11 月以來新低。

由 Coinmarketcap.com 網站資料可得知，倫敦時間上午 11 點 30 分，全球加密貨幣總市值，降至 3,652.7 億美元，換言之，24 小時內，就蒸發逾 600 億美元。

一連串利空消息，是導致加密貨幣慘跌的主因。

印度政府曾於 2017 年底，對加密貨幣投資行為示警，將之稱為「龐氏騙局」。

加密貨幣交易所 Bitfinex 和 Tether，日前遭美國商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission) 傳喚，消息一出，多款加密貨幣價格，應聲下跌。

另一方面，Facebook 宣布，禁止刊登可能涉及詐欺，或誤導消費者的金融商品廣告，當然，其中也包括加密貨幣。

1 月 26 日，日本驚傳史上最大虛擬貨幣竊案，加密貨幣交易所 Coincheck 遭駭客入侵，竊走價值約 580 億日圓 (約合新台幣逾 155 億元) 的虛擬貨幣「NEM」；對此，日本金融廳除對 Coincheck 祭出行政處罰外，也要求其他加密貨幣交易所，接受監管。

占全球比特幣交易量約 20% 的南韓，則在 1 月 30 日，讓加密貨幣實名制交易系統正式上路。

此外，包括花旗、美國銀行、摩根大通等多家銀行，近期陸續宣布，禁止信用卡客戶，刷卡購買比特幣；主因在於，發卡銀行擔心，若加密貨幣價格續跌，持卡人最後恐不願支付信用卡帳單。

經濟學家 Nouriel Roubini 直言，比特幣可謂「泡沫之母」，加密貨幣價格狂瀉，是「崩潰的開始」。

台北時間週一晚間 8 點 20 分，比特幣下挫逾 11%，價格為 7,618 美元；市值排名第 2 的加密貨幣以太幣，也下跌逾 11%，價格為 768 美元。