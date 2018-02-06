美股重挫 蘋果等科技公司市值蒸發近2000億美元

2月6日消息，據國外媒體報道，受美股繼續下跌影響，以蘋果和谷歌母公司Alphabet為首的頂尖科技公司市值在周一蒸發了近2000億美元。

周一美國股市收盤時，道瓊斯工業平均指數下跌1175.21點，跌幅4.6%;标普500指數下跌113.19點，跌幅為4.1%;納斯達克綜合指數報收于6967.53點，下跌273.42點，跌幅為3.78%。道瓊斯工業平均指數在盤中更是一度下跌超過1700點，标普500指數和道瓊斯工業平均指數跌幅均創2011年8月以來單日最大跌幅。

美股重挫，科技股的表現也不甚理想，标普500信息科技指數也下跌了4%，與标普500指數4.1%的跌幅基本相當，道瓊斯工業平均指數中的思科，更是下跌了5.3%，而納斯達克本身就集中了衆多頂尖的科技公司，蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等如今的科技巨頭均在納斯達克上市，納斯達克綜合指數在周一也下跌了3.78%。

在周一美股重挫之下，蘋果等美國五大科技股也未能幸免，蘋果股價下跌了2.5%，市值已跌破了8000億美元;谷歌母公司Alphabet股價下跌則高達5.03%;市值第3大公司微軟股價則下跌了4.12%，市值跌破了7000億美元;亞馬遜股價下跌了39.95美元，跌幅為2.79%;社交媒體巨頭Facebook股價下跌4.74%，跌幅在五大科技股中僅次于谷歌母公司Alphabet。

FactSet公布的數據顯示，受周一美國股市重挫的影響，包括蘋果、谷歌母公司Alphabet在内的頂尖科技公司市值蒸發了近2000億美元。

從FactSet提供的數據來看，美國五大科技股的市值在周一就蒸發了1254.3億美元，其中蘋果公司市值蒸發了120.4億美元，谷歌母公司Alphabet市值蒸發了388.4億美元，微軟公司市值蒸發了291.1億美元，亞馬遜市值蒸發了193.4億美元，Facebook則蒸發了261億美元。

而美國五大科技股再算上英特爾、甲骨文、思科、威瑞森、IBM、英偉達和Netflix公司，這些頂尖科技公司的市值在周一蒸發了1945.5億美元，接近2000億美元。

來源：TechWeb

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