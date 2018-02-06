在新的聯準會主席鮑威爾上任前夕，美國股市出現大回檔，道瓊工業指數大跌 665.75，跌幅 2.54%，SOX 指數更跌 2.74%，代表市場情緒的 VIX 指數上升 28.51%，這是 2016 年英國脫歐公投通過以來，全球股市最大的一次回檔，很多人關切，這是正常的拉回，或是崩跌的序曲？現在看起來是一次急漲後的能量釋放，也給鮑威爾下個馬威。怎麼說？一是元月的債轉股效應還沒有結束，企業債巿場仍平穏。二是美元沒有出現巨大波動，亞洲滙市也算平穩。三是上週五美股大跌，亞洲股市承受重壓，全部都出現開低走高，其中上海 A 股開低走高，收盤上漲，成為全球最强勢市場。香港恆生指數最慘跌 889 點，收盤只跌 356 點，台股最慘跌 271 點，最後跌 179.98，亞洲股市全面拉出下引缐，顯示市場仍然有逢低買盤。



這一波的大回檔，主因是元月股市太強勁，道瓊指數元月大漲 1430 點，有 FAAMG 的 Nasdaq 漲 8.65%，像阿根廷股市元月漲 4964.1，漲幅 16.56%，很多市場在元月幾乎把整個年度漲幅都漲完了，股市猛烈拉回整理是好現象。



美股一記強震，恐怕還會有餘震，美股今天震盪，接下來各國股市的指數最好節省點用，否則，繼續再噴出，恐怕災難在眼前！



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