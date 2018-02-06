亞洲需求「爆棚」 美股「真龍頭」波音本周將披露詳情

摘要：據國際航空運輸協會（IATA）估算，到 2036 年，亞太地區航空乘客人次預計達到 35 億，這一增量是北美和歐洲增量之和的兩倍還多。為了適應這一需求，波音公司預計到 2036 年需要新增 16,050 架新飛機，價值約為 2.5 兆美元。

隨著亞洲經濟增長和航空業的迅猛發展，亞太地區飛機需求量「爆棚」，也因此成為了飛機製造巨頭波音、空客等公司的「大肥肉」。

據國際航空運輸協會（IATA）估算，到 2036 年，亞太地區航空乘客人次預計達到 35 億，這一增量是北美和歐洲增量之和的兩倍還多。為了適應這一需求，波音公司預計到 2036 年需要新增生產 16,050 架新飛機，價值約為 2.5 兆美元。

目前，亞太地區乘坐過飛機的人口占比僅僅只有 10%，這也就意味著該地區增長潛力可能非常驚人。

在亞太地區「這塊肥肉」中，最大的「油水」來自中國。IATA 預計，到 2022 年，中國將超過美國成為全球最大的航運市場；到 2036 年，中國航空乘客人次將增加 9.21 億。

此外，IATA 還預計印度同期增加 3.37 億人次航空乘客，印尼將增加 2.35 億人次。

據波音公司預計，到 2036 年，亞太地區的訂單全球占比將達到 39%，而全球訂單總量將達到 41,030 架。

兩年一度的新加坡航空展將於 2 月 6 日正式開幕，全球兩大飛機製造巨頭波音公司和空客公司也將在該展期間公布其未來幾年的發展計劃。

上周公布第四季財報的波音公司當季凈利潤年增率翻倍，全年經營現金流、訂單交付量均創新高，對 2018 年的盈利展望也遠超華爾街預期。目前波音市值超過 2000 億美元，已經在去年 7 月超過高盛成為道瓊斯指數中最大的成分股，也是美股中當仁不讓的「大龍頭」。

波音公司亮眼的財報助其股價一度飆漲超 6%，而作為「大龍頭」，其上漲也直接推動道指上漲近 1%。

去年全年，波音公司股價上漲 90%，今年 1 月再接再厲累漲 20.16%。

『新聞來源／華爾街見聞』