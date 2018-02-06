【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一暴跌，因美國公債收益率大漲。白宮表示對股市感到擔憂但對經濟的基本面充滿信心。道瓊斯指數大跌 4.6% 至 24,346 點；標準普爾指數大跌 4.1% 至 2,649 點；納斯達克指數大跌 3.8% 至 6,968 點。

油價週一下跌，因美國原油產量增加。紐約 3 月期油下跌 2.0% 至每桶 64.15 美元。金價下跌，紐約 4 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,336.5 美元。

香港股市週一下跌，內地股市個別發展。造紙股逆市上升，其中玖龍紙業（2689.HK）股價上升 5.8%；油氣開採股錄得較大跌幅。個股方面，瑞聲科技（2018.HK）獲券商看好， 股價上升 4.2%；景瑞控股（1862.HK）發佈盈利預喜，股價急漲 32.9%；壹傳媒 (282.HK) 終止出售《壹週刊》，股價下挫 7.2%。恒生指數下跌 1.1% 至 32,245 點，國企指數下跌 0.4% 至 13,480 點，香港股市成交金額增加 14.9% 至 1,699 億港元。上證綜合指數上升 0.7% 至 3,487 點，滬深兩市成交金額減少 4.3% 至 4,486 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 盈大地產（432.HK）公佈 2017 年全年業績，收入 1.6 億港元，按年減少 5.7%，因錄得其他盈餘（去年同期錄得虧損），股東應佔虧損同比縮窄 2,400 萬港元至 3.4 億港元（上半年股東應佔虧損同比縮窄 3,600 萬港元至 1.5 億港元）。

◇ 信利國際（732.HK）公佈 1 月營業額為 13.8 億港元，同比減少 35.4%。1 月營業額跌幅較 2017 年 12 月之減少 40.4% 略為有所收窄，但遠差於 2017 年全年僅按年下跌 6.0%。

◇ 金輪天地（1232.HK）以 8.4 億港元向資本策略地產（497.HK）收購天后土地，該土地將可發展為一座 25 層高之商業大廈，總建築面積約為 5.2 萬平方呎。

◇ 美東汽車（1268.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將按年上升超過 60% 至不低於 2.4 億元人民幣（上半年按年增加 72.6% 至 1.1 億元人民幣），大致符合市場預期。主要受惠於銷售額的健康增長，毛利率和淨利率的穩健提升品牌結構和 "單城市單店" 的長期可持續優化。現價相當於不超過 10.8 倍 2017 年市盈率。

◇ 花樣年（1777.HK）發佈 1 月營運數據，銷售額、已售建築面積及平均售價分別為 16.2 億元人民幣、16.5 萬平方米及每平方米 9,832 元人民幣，同比分別上升 101.2%、44.3% 及 39.4%。1 月銷售額增速優於 2017 年全年（65.2%），但差於 2017 年 12 月（537.1%）。

◇ 融創中國（1918.HK）發佈 1 月營運數據，合同銷售金額、合同銷售面積及合同銷售均價分別為 224 億元人民幣、138 萬平方米及每平方米 16,038 元人民幣，同比分別上升 173.2%、大增 207.3% 及下跌 11.1%。1 月合約銷售增速優於 2017 年全年（135.2%）及 2017 年 12 月（151.6%）。

◇ 粵運交通（3399.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長不少於 20% 至不低於 4.0 億元人民幣（上半年按年增長 27.3% 至 2.2 億元人民幣）。主要受惠於現代物流板塊業務毛利增加、自營能源業務毛利增加、及聯營公司利潤增加。現價相當於不高於 8.1 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)