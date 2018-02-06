VISA和萬事達更改政策 信用卡買比特幣手續費與利息大增

信用卡公司 VISA 和萬事達，同時決定更換虛擬貨幣的 MCC 商品代碼，在交易平台購買比特幣的行為，將從「購買」變成「現金預付」，因此消費者需多付 5% 的手續費，以及高額的利息，這使得要在投資加密貨幣獲利，變得更困難。

目前，如果消費者想立刻購買比特幣或其他加密貨幣，使用信用卡或金融卡是唯一方式，交易平台 Coinbase 接受這兩種付款方式，但會收取 4% 的信用卡交易手續費，而 VISA 和萬事達將虛擬貨幣交易分類成「現金預付」，這代表著消費者使用信用卡購買加密貨幣，將需額外支付 5% 的手續費。

更糟糕的是，不同於一般信用卡消費，若在期限內付款即不須支付任何利息，當交易被分類成「現金預付」時，從提現的第一天銀行即開始計算利息 (Cash Advance APR)，這部分利息可能高達 25.99%。



舉例來說，若現在使用 VISA 或萬事達信用卡，在 Coinbase 上即時購買價格 5000 美元的比特幣，將導致約 500 美元的手續費和利息，對大多數人來說，因為手續費而損失 10％的投資獲利，代表著，用信用卡購買加密貨幣已經事件不可行的事情了。



Coinbase 在昨晚向客戶發送的電子郵件中，證實了信用卡商的政策變化，他們聲稱「購買數位貨幣的 MCC 商家類別代碼，已被多個主要信用卡網絡所更改」，這將允許銀行和發卡機構「收取額外的現金預付手續費」。

而萬事達卡的發言人表示，在過去幾週內，他們向商家使用的銀行機構，指出虛擬貨幣交易該使用的 MCC 代碼，這將使商家和信用卡發行者，擁有更一致的觀點。

透過重新歸類在 Coinbase 上的交易，或是其他交易平台的交易類別，VISA 和萬事達正在盡最大的努力，使人們投資加密貨幣變得更困難、更慢以及更貴，信用卡公司認為，這將減少市場對比特幣的投資，僅管這將可能導致他們損失百萬美元的額外收入，但以長久來看，若加密貨幣崛起，將會有越來越少人使用信用卡，所以信用卡公司欲打擊數位貨幣。