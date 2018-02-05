繼美國多家大型銀行後 英國勞埃德銀行亦禁止刷卡買加密貨幣

英國大型貸款銀行勞埃德銀行集團 (Lloyds Banking Group Plc) (LLOY-UK) (LYG-US) 週日宣布，將禁止顧客使用信用卡購買比特幣和其他加密貨幣。

銀行發言人表示，「勞埃德銀行、蘇格蘭銀行、Halifax 和 MBNA 銀行，我們都不接受以信用卡交易購買加密貨幣。」

根據報導，這係因銀行不願承擔鉅額虧損的風險，所以禁止顧客在購買加密貨幣時使用信用卡交易，且週一起就將實施，但顧客仍可使用簽帳卡購買加密貨幣 (Debit card，即簽帳當下，帳戶內必須有足夠的存款才能消費成功)。

此外，摩根大通、美國銀行和花旗銀行上週五也宣布禁止顧客使用信用卡購買加密貨幣，其中摩根大通於週六開始實施，美國銀行週五即暫停信用卡服務。

若允許顧客使用信用卡購買加密貨幣，銀行必須承擔很大的風險，首先，倘若加密貨幣大跌，顧客可能無力償還而積欠鉅額卡債；再者，開放刷卡購買加密貨幣的話，信用卡失竊風險恐將擴大，竊賊恐使用盜取來的信用卡購買加密貨幣，再另做他用，使得後續追蹤查訪不易；最重要的是，監管機關也會要求發卡銀行監控顧客的加密貨幣交易，銀行會背負更沉重且複雜的洗錢跡象舉報責任。

英國首相梅伊 (Theresa May 曾表示，英國應該嚴加管制比特幣這一類的數位貨幣，杜絕被作為犯罪之用。數位貨幣週五價格大跌，其中比特幣一度跌破 8000 美元，並創 2013 年 12 月以來最糟糕的一週表現。