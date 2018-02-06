【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美股道瓊收跌逾千點影響之下，使得台股開低走低大幅下跌，終場加權指數下跌 542.25 點跌幅達 4.95% ，成交量能擴增到 2413 億元，技術型態呈現轉空發展，而外資在現貨部分大幅賣超 312.61 億，合計三大法人現貨淨賣超 342.69 億。

《國際金融市場焦點分析》

週一美股延續跌勢，並創下史上最大單日跌幅，美國小道瓊期貨暴跌 1490 點作收，小 S&P500 期貨重挫 149 點，歐洲股市也一片慘綠，造成今日亞洲市場集體暴跌，日經 225 指數在早盤跌幅就超過千點，台股跌幅也超過 500 點，連中國 A50 期貨也跌逾 300 點，歐美公債期貨則是集體大漲，美國 10 年債期貨收盤站回 121 之上，早盤更衝上 122 關卡。

《國際商品市場焦點分析》

美國通膨預期升溫以及 FED 在後葉倫時代仍舊維持升息路線下，美債殖利率走高終於拖累美股重挫，原油等原物料價格受到衝擊下跌，美元走高也加重賣壓，黃金同步受到衝擊，不過道瓊指數周一崩跌超過千點，在避險買盤推升下，金價因此相對獲得支撐，今日亞股開盤後持續走弱，金價反彈走高；南美產地及美國大平原天氣改善，加上股市崩跌外溢效果，農產品期貨全面收低。

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