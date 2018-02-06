比特幣崩跌近20%創史上最大跌幅「新末日博士」唱衰價格終將歸零

比特幣連跌五天，「黑色星期一」 加速崩跌，跌幅重達近 20%，為史上最大跌幅，「新末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）更唱衰比特幣是人類史上最大泡沫，價格將崩盤歸零。

比特幣自去年 11 月以來首度跌破 7000 美元，周二仍未止跌，台北時間上午 10 點，來續跌 5.71%，來到 6519 美元。

比特幣周一跌幅近 20%。

不到 2 個月跌幅重達 67%

從去年 12 月中創新高的 19511 美元下跌以來，比特幣在不到 2 個月的時間內，跌幅已重達 67%，市值縮水至 1127 億美元，拖累全體加密貨幣的市值快速降至 3133 億美元。

比特幣市值縮水至 1127 億美元。

數字資產研究（Digital Asset Research）高級分析師 Lucas Nuzzi 表示，比特幣此次崩盤，就基本面來說，並無具體的導火線，但先前的極速飆漲，使得回檔整理時賣壓傾巢而出，加重了跌勢。

數周以來對加密貨幣的監管加強，也加重了比特幣的賣壓，勞埃德銀行集團（Lloyds Banking Group）加入停用信用卡購加密的行列；大型投行摩根大通、美國銀行等近期也不斷強調風險規避和保護客戶的立場。

此外，近期還有一些負面消息壓垮比特幣傳出，中國將封鎖所有加密貨幣交易和 ICO 網站，以杜絕投機市場；而標榜「加密」的比特幣，更傳出去年南韓已被北韓竊取數十億美元的比特幣，都嚴重打擊比特幣的走勢。

比特幣是人類史上最大泡沫

曾準確預測 2008 年次貸危機的「新末日博士」魯比尼，在比特幣跌勢直墜的同時，更落井下石地預言，比特幣是人類史上最大的泡沫，泡沫爆破的程度更勝荷蘭鬱金香狂熱、南海泡沫及美國網路泡沫等。

史上有名投機泡沬：鬱金香狂熱（紅線）、南海泡沫（黃線）、網路泡沫（綠線）。

魯比尼預測，比特幣崩跌才開始，價格可能要跌到歸零方休。而且不只比特幣，市面上 1,300 種虛擬貨幣或 ICO 更糟糕，更是泡沫中的泡沬。