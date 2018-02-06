高通急跌 傳蘋果將全面棄用其晶片

摘要：據路透社報導，凱基證券稱，蘋果公司可能放棄與高通的合作，改選英特爾作為其下一代 iPhone 調製解調器晶片供應商。周一高通股價急跌超 2%。

據路透社報導，之前凱基證券稱，蘋果公司可能放棄與高通的合作，改選英特爾作為其下一代 iPhone 調製解調器晶片供應商。周一高通股價急跌超 2%。

凱基證券分析師，金融界最知名的蘋果分析師，郭明錤表示，今年蘋果打算把所有基帶晶片都交給英特爾，主要由於英特爾本身技術能夠達到蘋果的要求，而且英特爾的報價更加誘人，能夠讓蘋果獲得更多的利潤。他認為，高通會徹底被排在計劃之外，蘋果不會再使用高通的基帶晶片。但是，郭明錤同時也表示，如果兩家能夠化解糾紛，蘋果也不排除重新啟用高通的可能。

高通是全球最大的智慧型手機晶片製造商，也是蘋果手機的主要晶片供應商，但從去年起，雙方關係不斷惡化。2017 年 1 月蘋果在美國加州南區聯邦地方法院向高通公司發起專利訴訟，起訴高通「壟斷無線晶片市場」，並提出對高通近 10 億美元的索賠。隨後不久，蘋果又在中國提起訴訟，稱高通濫用在晶片行業的地位，並索賠 10 億元人民幣。同年 4 月，高通在美國發起對蘋果的反訴，且聲稱「沒有高通的技術，iPhone 不可能成功」。之後，雙方正式撕破臉。

早在去年 10 月，多家媒體就曾報導，蘋果可能為了規避高通的產品，使用英特爾在內的其他供應商的晶片。《華爾街日報》曾提到，蘋果最遲可在今年 6 月，即下一代 iphone 出貨前三個月更換調製解調器晶片供應商。但如果蘋果失去高通，蘋果的產品質量將或受到影響。高通晶片的處理速度可達 1G / 秒，而英特爾的產品尚不能達到這一水平。

現在凱基證券也認為，英特爾在 5G 網路上的準備速度沒有高通那麼快，也可能迫使蘋果作出改變。

此外，大型半導體製造商博通對高通的收購拉鋸戰還在持續之中。周一博通公告稱，將對高通收購報價上調至 82 美元 / 股，較此前的 70 美元上調 17%。這也意味著，總收購報價上調至 1210 億美元。華爾街見聞此前提及，大型半導體製造商博通，在 11 月 6 日提出以 1030 億美元收購同行高通，每股報價 70 美元，其中包括 60 美元的現金和 10 美元的博通股票。高通在 11 月 13 日拒絕了博通的收購，稱報價過低，「嚴重低估」了高通的價值。高通部分投資人表示，博通需要把收購價提高到至少每股 80 美元。

周一午盤，高通股價急跌 2.64%，報 64.32 美元。英特爾上揚 1.44%，報 46.82 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』