比特幣崩盤又如何？這些高級「搬磚者」一樣賺的盆滿缽滿

摘要：利用 Tenjin 算法，這名年僅 21 歲的學生打造的對沖基金，去年就通過數位貨幣套利實現高達 500% 的收益。今年 1 月，在比特幣價格大跌 30% 的情況下，依然實現 12% 的收益。

幣圈稱其為「搬磚」，華爾街稱其為「套利」，不管你怎麼描述這個動作，也不管近期比特幣的跌勢何時止住，都不妨礙這樣一群人大賺特賺。

「搬磚」指的是，當某一個數位貨幣在不同交易所出現價差時，從報價低的交易所買入，然後到報價高的交易所賣出獲利。對於不少人來說，手動操作很容易搬磚不成反砸到腳，在操作還沒完成，套利機會就可能已經消失。但是對於專業玩家來說，情況可能就完全不一樣了。

據《華爾街日報》報導，目前年僅 21 歲、在美國加州尚未完成學業的 Stefan Qin，於 2016 年成立了自己的對沖基金 Virgil Capital。這隻基金就專注於數位貨幣套利，去年剔除費用後的收益高達 500%，今年 1 月在比特幣價格大跌將近 30% 的情況下，依然實現 12% 的收益。

報導稱，這隻基金目前資產規模增長至 2350 萬美元，它能夠大賺的秘訣在於使用了一個叫做 Tenjin 的算法，這個算法能夠對全球 40 家交易所的報價進行監控，在發現機會時通過程序快速完成交易。

這種套利機會的存在，也吸引着越來越多類似玩家入場。

彭博上月報導提到，新加坡 Vulpes 投資管理公司目前正為旗下 Kit Trading 這隻數位貨幣套利基金募資 1000 萬美元，且預計將於 2 月初提前完成資金募集。

據市場研究公司 Autonomous Next 去年 10 月報告，在 2017 年全年，累計有 84 隻數位貨幣對沖基金成立。相比之下，2016 年成立的則僅有 11 家。

Vulpes CEO Steve Diggle 認為，雖然比特幣價格不可預測，但是堅信套利機會的存在，尤其是在數位貨幣這個新興的資產類別之中。

不過值得注意的是，對於這些機構來說，比特幣可能已經很難成為套利操作的首選。華爾街見聞《主編精選》今日稍早文章提到，比特幣在設計上每秒僅能處理 7 筆交易，這一交易處理能力在比特幣成為目前的準貨幣後，顯得捉襟見肘。

套利最忌諱有時差，因為時差不僅僅會較少套利資金的流轉速度，繼而減少套利收益，時差過長還蘊含着巨大的價格風險。比如你買入比特幣的時候價格是 20000 美元，若在套利過程中每個環節都因為交易擁堵問題需要等上三天，那一個套利流程走下來，再加上國際匯款等處理時間，可能需要比方說 10 天時間。

即便溢價率達到 50%，但其在比特幣的歷史上都顯得「不堪一擊」。而這種時滯造成的價格風險，可能是讓一眾套利者望而卻步的原因之一。

『新聞來源／華爾街見聞』