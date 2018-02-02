1週跌逾30% 比特幣朝2013年以來最慘紀錄邁進

各國政府監管趨嚴，以比特幣為首的加密貨幣，慘遭投資人拋售，週五 (2 日) 比特幣價格重挫 9%，本週累計狂瀉逾 30%，持續朝 2013 年 4 月以來最慘紀錄邁進。

格林威治時間週五上午 9 點 15 分，bitstamp 交易所資料顯示，比特幣價格已跌至 8,155 美元；由 Coinmarketcap.com 網站數據可得知，比特幣已外的其他主要加密貨幣，在過去 24 小時內，重挫逾 20%。

一連串利空消息，是導致加密貨幣慘跌的主因。

加密貨幣交易所 Bitfinex 和 Tether，日前遭美國商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission) 傳喚，消息一出，多款加密貨幣價格，應聲下跌。

另一方面，Facebook 宣布，禁止刊登可能涉及詐欺，或誤導消費者的金融商品廣告，當然，其中也包括加密貨幣。

1 月 26 日，日本驚傳史上最大虛擬貨幣竊案，加密貨幣交易所 Coincheck 遭駭客入侵，竊走價值約 580 億日圓 (約合新台幣逾 155 億元) 的虛擬貨幣「NEM」；對此，日本金融廳除對 Coincheck 祭出行政處罰外，也要求其他加密貨幣交易所，接受監管。

占全球比特幣交易量約 20% 的南韓，則在 1 月 30 日，讓加密貨幣實名制交易系統正式上路。

唱衰加密貨幣的聲音紛紛出籠，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 在接受 CNBC 採訪時便直言，加密貨幣「將迎來悲慘結局」。

加拿大央行行長 Stephen Poloz 直言，「投資加密貨幣，是一種投機式賭博。」

台北時間週五傍晚 6 點 14 分，比特幣下挫逾 12%，價格為 8,510 美元；市值排名第 2 的加密貨幣以太幣，下跌逾 19%，價格為 895 美元。