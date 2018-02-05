時碩上市蜜月行情甜 首日股價狂飆逾3成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2018年2月5號18點36分

專業精密金屬加工業者時碩 (4566-TW) 於今 (5) 日以每股 60 元掛牌上市，由於去年前 3 季已賺贏 2016 年全年，上市蜜月行情不受台股加權指重挫衝擊，開高走高，終場上漲達 32%，以 79.2 元作收。

時碩成立於 2000 年，上市後實收資本額為 6.6 億元，主要營業項目以精密機械加工零組件的生產與加工為主，應用於汽車安全系統、汽車傳動系統、工業應用產品 (包含工業儀表、半導體設備、高階自行車)，同時也打入航太產業等全球利基市場。

時碩去全年各類產品占營收比重分別為汽車安全氣囊零組件占 36%、汽車傳動零組件占 34%、工業應用零組件為 22%、航太零組件 8%，以汽車零組件出貨占比最高。

展望 2018 年，由於各國對於汽車節能減排的要求日益嚴峻，加上中國政府扶植自主汽車品牌和產業，時碩看好，未來 OAD(發動機耦合減震器) 與 DCT(雙離合器變速箱) 汽車零組件帶動下，業績成長動能無虞。

而在工業應用產品領域，由於高階腳踏車零組件產品開發有成，訂單開始量產，加上石油能源市場今年起價格將可望逐步上揚，可望激勵石油開採商加快生產速度，時碩認為，整體工業應用產品業績可望維持雙位數的成長表現。