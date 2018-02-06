盤前財經大事搶先讀2018年2月6日

今日操盤前瞻

主計處公布 1 月消費者物價指數

中國人行公布１月外匯存底



法說會：聯詠、穩懋、聯亞、原相、大聯大、玉山金、義隆、鈊象

增資股上市：位速、商店街、安集



〈智邦 30 周年尾牙〉零組件漲不停 籲供應商要相挺

網通廠智邦 (2345-TW) 昨 (5) 日舉行 30 周年尾牙晚宴，面對零組件漲勢不止，智邦表示，之前零組件價格不好的時候，公司也是有支持，現在也希望供應商能全力相挺。閱讀全文...

1 月外資持股債加台幣存款 占外匯存底比重衝上 94% 歷史新高

台灣央行昨 (5) 日公布 1 月底外匯存底為 4557.24 億美元，較上月底增加 42.24 億美元，連續 10 個月上揚並續創新高，其中，外資持有股債連同新台幣存款餘額首見突破 4200 億美元，約當外匯存底 94%，均同步創下新高。閱讀全文...



美股跌勢變本加厲 道瓊瘋狂收低 1175 點 盤中一度崩跌 1597 點

震盪交易中，美國股市週一大舉崩跌，瘋狂擴大上週五的重跌走勢。今日早場，道瓊指數一度反彈至平盤水準，隨後則持續走低，終場大舉收低 1175 點，盤中低點更大跌 1597 點。該指數跌破了 25000 點大關，亦清除了 2018 年漲幅。閱讀全文...



經濟的利多數據 却嚇壞了華爾街

根據 CNNMoney 分析報導，美國經濟目前好得很，對華爾街而言，甚至好得有點過了頭。1 月，美國勞工終於正式加了薪。工資成長創下自 2009 年以來最快速度，清楚顯示出經濟健康，就業市場吃緊。閱讀全文...

比特幣恐成泡沫？全球加密貨幣市值 24 小時蒸發逾 6 百億美元

遭經濟學家 Nouriel Roubini 諷為「泡沫之母」的比特幣，週一 (5 日) 價格續跌，一度重挫至 7,598 美元；過去 24 小時內，全球加密貨幣總市值，蒸發逾 600 億美元。閱讀全文...