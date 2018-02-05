華彩控股(01371-HK)將與證通股份在彩票及金融證券領域開展戰略合作

華彩控股(01371-HK)公布，公司與證通股份于近日成功簽署合作協議，雙方將在彩票領域及金融證券領域全面開展戰略合作，合力拓展業務領域和應用場景，開辟售彩新模式。

此次集團與證通股份強強聯手，通過雙方資源共享和優勢互補，開辟彩票業與證券業跨業合作的新模式。面向全國的廣大證券用戶提供彩票服務，同時，為彩票行業提供便捷安全的專屬支付服務以及權威的微信系統，面向彩民提供電子優惠券、兌換券、積分業務等增值服務。

證通股份是由國内多家證券機構、互聯網企業和金融服務機構以市場化方式共同發起成立的金融綜合服務機構，面向以證券業機構為主的各類金融機構和互聯網企業，提供金融綜合服務解決方案。

公告稱，随着近年來電子支付的興起，傳統彩票銷售面臨發展瓶頸，彩票機構提出「堅持改革創新，推動渠道建設、銷售方式創新，用新技術推動彩票事業發展」的新思路。集團積極響應彩票機構的号召，探索創新，與繁榮的商業、服務業、金融業、零售業聯手拓展新渠道，開辟彩票新零售模式。與此同時，為現有的實體網點賦能，以電子支付等新的應用，使現有的實體網點綻放新的活力，更好的服務于彩民。

作為彩票行業領跑者，集團根據新形勢新常態，積極開展跨業合作，挖掘彩票在新零售業、金融證券業及服務業等領域的市場潛力，彩票「新零售」必將成為彩票行業新的增長點，對中國彩票市場健康發展起到積極的推動作用。

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