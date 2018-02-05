【港股收評】雖千萬人吾往矣者 今日值得獲勝

鉅亨網新聞中心 2018年2月5號17點0分

今日可以說是「執番身彩」，又可以說是「大話夾好彩」，總之今日可以被視為一個小奇跡日。大市今日低開886點後，直插至31700點邊緣，以及有機會跌千點。結果今早開市已見了今日低位，其後大市逐步收復失地，跌幅一度收至略多於200點。雖然尾市跌幅再次擴大，但是大市可以單日收窄逾500點跌幅，相信不少投資者已感到相當滿意。若投資者今日有信心在低位撈底成功，更可以笑逐顏開，相信筆者在午時的文章建議投資者不宜太進取，便大失預算，看起來筆者明顯信心不足。世界財富果然要夠膽色才可以賺得到。

恆生指數收市報32245點，跌356點；國企指數收市報13479點，跌58點，成交額為1699億元。

今日大市成功收復大部份失地，與北水繼續流入不無關係。港股通今日錄得淨流入金額為105億元人民幣，為歷來高位，反映出內地投資者趁今早處於弱勢時入市撈貨。從今日港股午後跌幅大幅收窄來看，北水策略是相當成功，亦顯示出內地投資者果然是膽色過人。有「雖千萬人 吾往矣」的氣蓋。既然今日大市成功從低位大幅收復失地，明日大市是否可以出現明顯反彈？暫時又不見得有太大機會，目前歐洲股市早段普遍下跌，其中德國股市又再次跌逾百點，而小型道瓊斯指數期貨同樣跌逾百點。若外圍股市仍處於弱勢情況下，香港股市可以獨善其身，除非內地出現極大的利好消息，帶來中港兩地股市上揚，否則明日應該不會出現大幅反彈。建議投資者不應太進取。

筆者此燈神又再次出手，明日大市會否又再度與筆者預測的走勢背馳？不知道，惟近期大市每日波幅正在擴大，分分鐘見到好友多就殺牛證，見到市淡就殺熊證，畢竟玩期指成本太貴，牛熊證成為「刀仔鋸大樹」的最佳工具。可是牛熊證的防守力實在太弱，一攻即破，導致大市走勢更加波動。所以投資者暫時不宜太沉迷於牛熊證等衍生工具，反而可以多撈正股，至少正股不會出現被收回此局面，最多要較長期持貨。重申，投資者要耐性。

今日內銀股跑出，明日會否出現內險股跑出？按今午走勢，明日內險股跑出機會不少，反而地產股是一個相當吊詭的局面。地產股是否一文不值？不是，地產股今日下跌只是與美國國債孳息率上揚有關，但是短期內國債孳息未必會升穿3厘，所以不要對地產股看得太淡。

2018年2月5日下午5時

文﹕張偉倫

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