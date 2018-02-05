會計師公會料今年財政盈餘1760億 籲設10萬租金稅務扣減

會計師公會預計，在賣地收入及印花稅收入增加所帶動下，今年政府盈餘可達1760億港元，當中賣地收入達1850億，令政府財政儲備增加至11300億，相當於政府29個月支出。會計師公會認為，儘管政府庫房充足，但並不認同以現金方式向市民「派糖」，建議政府在稅收、推動創新及改善民生的政策上作出更多長遠措施。

對於改善民生方面，會計師公會建議政府向於私人市場租屋的納稅人，提供每年最高10萬港元的租金支出稅務扣減。會計師公會稅務師會執行委員會主席蘇國基表示，目前本港樓市問題根源自供應不足，政府應該增加土地供應，但並不代表政府應該介入房屋作為投資工具，設立租金稅務扣減可顯示政府並非一面倒鼓勵市民買樓投資。另外，會計師公會又建議政府向強積金作自願性供款的人士提供每年最多6萬港元扣稅額；並將私人醫療保險支出的稅務扣減及子女參與核准體育訓練課程的扣稅額設定為1.2萬元。

在本港稅制方面，蘇國基指出，目前全球各個國家及地區為了吸引外資正積極研究降低企業利得稅，目前本港財政儲備充足，是檢討稅制的合適時機，包括如何擴闊稅基等。另外，加密貨幣近年日益流行，但在本港現有法例中並無對加密貨幣徵稅進行規例，會計師公會建議政府應該就該議題作出探討。

文：蔡秀娟

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