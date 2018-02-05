獲批首個國家級試點 京東將試水無人機規模化商用

據中國證券網消息，2月5日，“陝西省全域無人機物流配送經營性活動試點啓動儀式暨産業創新發展論壇”在西安舉辦。民航西北地區管理局向京東集團授牌，京東成為“陝西省無人機航空物流多式聯運創新試點”企業，也是首個以省域為範圍進行無人機物流配送的國家級試點企業。

“作為國内首個國家級試點，京東將在陝西全域正式開啓無人機在物流領域的規模化商業應用”，京東集團副總裁、X事業部總裁肖軍說。

據了解，早在2017年8月，京東就在陝西獲得了全國首張覆蓋省域範圍的無人機空域批文。為進一步探索“無人機+通航”的物流運輸新模式，京東于2017年10月向民航西北地區管理局申請，在陝西進行“無人機物流配送經營活動試點”，不久前正式獲得中國民用航空局、民航西北地區管理局批複。

肖軍介紹，京東計劃通過本次試點工作，用兩年左右的時間探索和制定一部可執行、可考量的物流無人機安全運營标準，為我國無人機産業應用樹立示範标杆。

據悉，由國家民航部門、地方政府聯合頭部企業試點無人機在省域範圍物流配送，這在全球尚屬首次。專家表示，這不僅預示着我國對商用無人機的監管將進一步放寬，試點所提供的海量飛行數據和物流配送樣本，也將為我國探索建立無人機監管的“中國标準”提供技術和實踐支撐。

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