美國零售業2018年最大破產案 邦頓申請破產保護

新浪財經今 (5) 日報導，美國區域連鎖百貨店「邦頓百貨」 Bon-Ton Stores(BONT-US)，因與債權人的談判未能達成共識，於當地時間周日申請破產保護，是 2018 年迄今，規模最大的一宗破產案。 根據其破產重組計劃，該公司將嘗試，包括出售公司或部分資產的可能。

邦頓百貨股價

上個月，包括 A‘Gaci 與 KIKO 在內的幾家小型零售商申請破產。 與西爾斯（Sears）(SHLD-US)、傑西潘尼（J.C． Penney）(JCP-US) 等大型零售商一樣，隨著消費者越來越多地轉向在線購物，Bon-Ton 的經營也陷入困境。

中國商報日前報導，零售顧問公司 J. Rogers Kniffen Worldwide Enterprises 首席 CEO Jan Kniffen 認為 2018 年將有更多零售商破產、更多門店結束營業。

標普預計，未來一年內，可能會申請破產保護的還包括美國女裝店 Bebe Store(BEBE-US)、 Destination XL(DXLG-US) 、 Perfumania 、 裁縫品牌 Tailored Brands(TLRD-US) 、 Fenix Parts(FENX-US) 、 Appliance Recycling Centers of America (ARCI-US)、 DGSE(DGSE-US) 等零售商。

CNBC 日前報導指出，美國零售業面臨大面積關門的危機，關店潮恐怕要到 2020 年才會結束。