〈電信業攻醫療照護〉遠傳健康服務今年上看17萬會員數

電信業競相搶進醫療照護商機，遠傳 (4904-TW) 今 (5) 日指出，2014 年推出的「Health 健康 +」服務，去年底已在全台設置超過 400 個健康量測站，使用會員數突破 13 萬名，今年預計可完成全台 14 個縣市、超過 700 個健康小站設置，會員數上看 17 萬人。

遠傳表示，與亞東紀念醫院攜手推出「Health 健康 +」服務，初期關注國人三高等慢性病預防與自我健康管理，透過與各地區醫院診所、政府衛生單位及企業合作，在全台設置健康量測站，積極衝刺會員數。

遠傳指出，台灣人口結構快速老化、今年正式邁入高齡社會 (老年人口比率超過 14％)，政府積極推動長照 2.0 計畫，「Health 健康 +」已延伸開發出長照機構專用的「照護平台」、「長照住民平台」等雲端系統，且能串連醫院 HIS 醫療資訊系統，結合多元化 IoT 裝置 (如生理量測、行動照護量測、智慧床墊、失智手環) 等，打造從「端」到「雲」的完整醫療物聯網解決方案。

遠傳說，目前連結「Health 健康 +」的醫療機構全台已超過 60 家，橫跨各地區醫學中心、區域醫院、社區診所與長照機構，包括成功大學附設醫院、大林慈濟醫院、台南市立醫院、衛福部豐原醫院、台南新樓醫院、聖功醫院、衛福部彰化養護中心、仁濟醫院等，且持續拓展社區及家庭的遠距醫療照護網。

遠傳表示，去年 8 月與亞東紀念醫院合作舉行全台首座失智共同照護中心授牌儀式，攜手推動「失智症共同照護計畫」，將關懷延伸至與高齡息息相關的失智症患者與家庭。

遠傳強調，隨著遠傳物聯網生態圈啟動及 NB-IoT 服務正式商轉，未來也將結合物聯網、AI、大數據等技術，與更多生態圈合作夥伴的資源，為邁入高齡化社會的台灣以及鄰近國家，提供更多創新的智慧醫療與長照解決方案。