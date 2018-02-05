搶攻高齡化社會需求 新保發起「台灣輔具產業發展協會」

臺灣人口老化並在今年已正式邁入「高齡社會」，越來越多的高齡者需要藉助輔具在室內活動及走出戶外，也成為一大新商機，由新保 (9925-TW) 與學者組織發起「台灣輔具產業發展協會」已完成籌組，新保董事長林伯峰並出任常務理事。

新保指出，由多位專家學者及新光保全、新保生活關懷等企業，組織發起「台灣輔具產業發展協會」已完成設立，益選出陽明大學藥學系許銘能助理教授為首屆理事長、李淑貞為副理事長，長期投入銀髮照護研究的新光保全董事長林伯峰獲選常務理事，預能透過協會運作，協同輔具產業，促使有需求者獲得多元完善的選擇。

林伯峰指出，新保設立「新保智慧生活體驗館」，歡迎輔具廠商的合作，希望協助台灣輔具「智慧化」，以新光保全研發機器人的 14 年經驗，及台灣智慧自動化與機器人協會的跨界力量，結合新光關係企業的人壽、醫院等資源，希望為台灣民眾提供更安心便利的高齡生活。

在高齡社會中，生活輔具已成生活的必需品，新保指出，據統計，目前全台近 500 萬人有中、高度輔具需求；而早在 2014 年，台灣已成為全球「行動輔具」產品的第二大出口國，「輔具」的新商機正在浮現中。

新光保全早在 2012 年即加入銀髮產業聯盟，該公司並在 2013 年成立新保生活關懷公司，專責健康照護、安心接送及生活轉介、輔具申請等服務。新光保全主管推出，該公司以 Care U 雲端居家照護系統，整合 24 小時管制中心及遍布全台的保全勤務網絡，協助家有亞健康長輩的子女，透過系統遠端照顧父母，並確保長輩獨自在家的安全及緊急通報。