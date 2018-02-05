〈電信業攻醫療照護〉台灣大針對心臟病患者推出健康管理服務

根據衛福部統計，心臟疾病為國人十大死因中的第二名，其中有 7 項屬慢性疾病，且與心臟疾病息息相關，台灣大 (3045-TW) 今 (5) 日宣布攜手國際厚生數位科技共同推出「myHealth 健康雲」平台服務，積極搶進健康管理照護市場，率先針對心臟病患者推出健康管理服務。其實，遠傳 (4904-TW) 近年也積極投入智慧醫療與長照應用，攜亞東醫院推「Health 健康 +」服務，關注三高等慢性病預防。

台灣大指出，有別於目前市面上多是血壓 / 血糖的個人健康監控服務，「myHealth 健康雲」平台針對心臟病患者推出健康管理服務，透過穿戴式裝置，可以隨時上傳個人健康數據至雲端平台，且協助監控自我健康狀態及提供專業諮詢服務。

台灣大表示，未來每季再增加應用範疇和合作醫療網絡密度，提供各項慢性病的量測評估，希望「myHealth 健康雲」成為民眾全方位專屬遠端照護平台。



台灣大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示，5G 和物聯網時代將來臨，未來醫療將走向精準化和數據化，大幅提升個人化專業醫療服務品質，且打造具備高度動態偵測能力的全新遠距照護模式。

吳傳輝指出，透過積極加入台灣智慧聯網健康照護協進會，共同推動結合健康、照護、雲端等領域的物聯網創新應用，「myHealth 健康雲」是台灣大支持智慧聯網產業鏈的具體實踐；未來如果結合病歷資料，透過大數據分析，可形成個人疾病預測和健康管理模型基礎。



根據衛福部統計，心臟疾病為國人十大死因中的第二名，其中有 7 項屬慢性疾病，且與心臟疾病息息相關；今年初時霸王級寒流來襲，短短幾天全台傳出逾 300 人疑因天冷導致猝死，顯示心臟健康管理的重要性。

台灣大表示，「myHealth 健康雲」第一階段推出「心縮評估」和「運動心力」兩大服務，其中，「心縮評估」服務以心臟病患及心臟手術術後患者為主要服務對象，依術後健康管理需求之經驗分為 6 個月和 12 個月兩種方案；「運動心力」服務則鎖定一般民眾，滿足自主監控心臟的需求，也可做為心臟科就醫時的評估參考。

電信業積極搶進醫療照護商機，遠傳與亞東醫院已在 2014 年攜手推出「Health 健康 +」服務，關注三高等慢性病預防，是能同時滿足民眾自我健康管理、及醫療與長照機構對健康照護兩大需求的醫療物聯網解決方案。

遠傳表示，隨著物聯網生態圈啟動及 NB-IoT 服務正式商轉，未來將結合更多生態圈合作夥伴的資源，為即將進入高齡化社會的台灣及鄰近國家，提供更多創新的智慧醫療、健康與長照解決方案。