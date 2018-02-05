春節前備貨潮奏功 鮮活果汁1月營收3.09億元月增66%

鮮活果汁 (1256-TW) 今 (5) 日公布 1 月營收達 3.09 億元，月增 66.55%，年增 46.81%，也為歷年同期新高表現；鮮活主管表示，1 月營運表現明顯回溫，主要動能來自於因應農曆新年的消費人潮，客戶提前並調高庫存水位所致。

鮮活主管表示，第 1 季為手搖茶產業傳統淡季，1 月合併營收月增 66.55%，在於時序接近農曆新年，經銷商客戶調高庫存水位所帶動，但也可能影響春節後的出貨表現；但整體來看，公司受季節因素的影響程度已逐年減輕，主要原因包括廣東廠的貢獻度提高後，進一步帶動淡、旺季差異度較小的中國華南地區於近幾年都是公司成長最快市場，此外，鮮活持續開發新產品，提高口感添加物與糖漿等受季節因素影響較低產品的占比，也是重要原因。

鮮活昆山廠最新生產的「新寒天晶球」口感添加物產品，去年第 4 季開始量產後，出貨表現逐步成長，「新寒天晶球」以蒟蒻加上寒天食材創造有別於粉圓的口感，在符合健康概念，且具產品差異化下，公司相當看好後續發展潛力。

鮮活主管進一步表示，該公司將持續致力於降低季節因素對公司營運的影響，昆山廠於 2018 年會有擴建的豆粉新產能將啟用，新產能將會投入生產植物蛋白飲，如豆漿、核桃奶、杏仁露等冬季飲品之原料，效益在今年底將會顯現。

鮮活果汁去年前 3 季財報亮眼，稅後純益 2.59 億元，每股純益高達 9.26 元，已超越 2016 年全年 2.27 億元獲利水準，法人預估，鮮活在今年天津廠及廣東廠新產能陸續加入之下，業績成長幅度將挑戰 2 成。